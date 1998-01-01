Спрос на зимний Вьетнам вырос на 200%

Наши эксперты комментируют впечатляющую статистику роста российского турпотока в эту страну, обсуждают текущие продажи и делают прогнозы на будущее

«За первые два месяца этого года Вьетнам посетили более 118 тыс. российских туристов, что на 192% превысило показатели аналогичного периода 2016-го. Всего в прошлом году из России прибыло около 434 тыс. гостей, а по итогам текущего года ожидаем порядка 500 тыс.» , – сообщил на пресс-конференции, прошедшей в рамках выставки MITT в Москве, Динь Нгок Дык, представитель главного управления туризма Вьетнама.

Г-н Динь Нгок Дык также напомнил, что в 2017 году страна проводит Национальный год туризма в провинции Лаукай и регионе Тайбак под названием «Цвета Тайбак», что станет дополнительным стимулом для роста российского потока.

В программе Национального года туризма запланированы несколько крупных событий: в апреле состоится ярмарка Vietnam International Travel Mart (VITM) и Международный фестиваль фейерверков в Дананге, в мае Дананг примет международный марафон, а в сентябре в Хошимине пройдет XIII международная туристическая выставка ITE HCMC-2017. По итогам 2017 года Вьетнам рассчитывает принять 11,5 млн иностранных туристов, что на 15% выше по сравнению с 2016 годом.

В свою очередь, Виктор Карманицкий, менеджер по продажам и маркетингу авиакомпании Vietnam Airlines, отметил, что доля российских туристов в общем въездном потоке составляет всего 4%, лидируют по этому показателю Китай, Корея и Япония, дающих суммарно свыше 50% иностранных прибытий. Однако Россия занимает первое место среди европейских стран.

«В прошлом году авиакомпания перевезла 20,5 млн пассажиров, из них только 65 тыс. россиян», – рассказал г-н Карманицкий. Чуть более года назад Vietnam Airlines получили 15 новых самолетов, в том числе, Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. К 2020 году ожидают поставки еще 50 новых лайнеров. Сейчас у авиакомпании около ста самолетов».





Анатолий Зубенко, эксперт по Вьетнаму компании ITM Group, также прогнозирует хорошие объемы на направлении по итогам года. «По нашим прогнозам российский поток в страну заметно увеличится. Vietnam Airlines отменили рейсы в Хошимин и теперь во Вьетнам мы будем летать через север, что нас только радует. К тому же с большой вероятностью в июне во Вьетнам полетит туркменский перевозчик Turkmenistan Airlines (Москва-Ашхабад-Хошимин), который предложит очень привлекательные тарифы, а с учетом того, что рубль укрепился и цена пакета стала ниже, мы рассчитываем на хорошие показатели по итогам года. Turkmenistan Airlines летают в Бангкок и рейсы хорошо грузятся, поэтому и рейсы во Вьетнам обещают быть успешными».

Радует спрос на Вьетнам и Елену Милованову, руководителя направления ЮВА «КМП-групп». «Лидирующие позиции по спросу у российских туристов среди стран ЮВА занимает Вьетнам, здесь большую роль сыграли чартеры до Нячанга».

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», напротив, не отмечает высокого спроса на направлении и не исключает вероятности проседания летних объемов за счет сокращения перевозки. «Так, Vietnam Airlines с мая снимает полеты из Москвы в Хошимин, оставляя только рейсы в Ханой, ранее перевозчик также отказался от прямого рейса в Нячанг на фоне тенденции к росту на этом направлении. При этом не исключаю, что напарвление по итогам года продемонстрирует рост.

Опять же Вьетнаму придется конкурировать с Таиландом, занимающем сейчас более сильные позиции на российском рынке. Таиланд выигрывает у Вьетнама ценой и ассортиментом».

/TOURBUS.RU