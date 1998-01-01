Новости Российский турпоток в Шарджу начал расти Наши эксперты комментируют возвращение России в число перспективных для Шарджи рынков, о чем говорит и и активное участие эмирата в выставке MITT-2017

Управление по развитию торговли и туризма Шарджи, культурной столицы ОАЭ и единственного эмирата, расположенного на Персидском и Оманском заливах, сообщило нашему порталу о росте турпотока из России. Согласно обнародованной статистике за последние два года он увеличился на 12%: количество россиян, посетивших Шарджу в 2016 году, составило 112 936 человек, тогда как в 2015 году эта цифра остановилась на отметке в 100 687 человек. Общая загрузка отелей и апартаментов разных категорий в 2015 году составила чуть более 329 тысяч ночевок, тогда как 2016 год снова показал увеличение, достигнув 474 468 ночевок. Как правило, туристы из России останавливаются в Шардже на 3-4 дня и предпочитают семейный отдых. Дополнительным импульсом к увеличению туристического потока в эмират стало упрощение визового режима между Россией и ОАЭ и введение бесплатной визы на срок до 30 дней с 1 февраля 2017 года, - отмечают в туристическом управлении. Поскольку российский рынок является одним из приоритетных для Шарджи, на в этом году на международную туристическую выставку MITT-2017 прибыл председатель Управления по развитию коммерции и туризма эмирата, Его Превосходительство Халид Джасим Аль Мидфа. Его насыщенный московский график заполнен встречами с крупнейшими российским туроператорами, представителями СМИ и бизнесменами. Стоит отметить, что г-н Аль Мидфа возглавляет Управление уже четыре года, под его руководством был разработан новый стратегический план, по которому к 2021 году эмират должны посетить 10 млн туристов. Напомним, что с начала прошлого месяца директором по маркетингу и продажам управления по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа был назначен хороши известный в туристической и журналистской среде профессионал своего дела Сергей Канаев. В интервью нашему порталу г-н Канаев отметил, что «После шестилетнего перерыва Шарджа вновь выходит на российский рынок. Мы будем активно продвигать Шарджу одновременно как ОАЭ, направление, заслуженно имеющее высокий рейтинг и как демократичное направление для семейного отдыха. На мой взгляд, время, когда Шарджа выходит на российский рынок, вполне подходящее. Несмотря на то, что рубль укрепил свои позиции, спрос на бюджетные направления растет, а на дорогие снижается. Шарджа является идеальным вариантом для относительно недорогого отдыха». Наши эксперты также отмечают, что продвигать Шаржду будет сложнее, чем Дубай. Так, как отмечает говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон»,”Сейчас из 100% туристов, приезжающих в ОАЭ, лишь порядка 20% приходится на Шарджу, но я уверен, что с приходом г-на Канаева турпоток туда заметно вырастет. Даже если прирост составит 10%, это уже можно будет считать победой”. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», уверен, что «промотировать эмират Шарджа будет в разы сложнее, нежели Дубай/ Шарджа сейчас находится в невыигрышном положении с точки зрения пляжного туризма, все-таки эмират развивался как культурная столица. Туристическая среда здесь развивается с отставанием от дубайской на 10 лет, в том числе отельная база cильно устарела, но ситуацию можно изменить в лучшую сторону». /TOURBUS.RU





Теги: ОАЭ, Эмираты, Шарджа, Выездной туризм, Пляжный отдых, МИТТ-2017 Назад к списку новостей

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