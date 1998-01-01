Турпоток из России на Пхукет в 2016 году вырос на 50%

Пхукет в 2016 году принял в полтора раза больше российских туристов, чем годом ранее, сообщает Phuket Gazette со ссылкой на исследование экспертной группы C9 Hotelworks.

Прибытия россиян на Пхукет за год выросли на 51%, что превышает общий рост турпотока из России в Таиланд, составивший 23%.

По данным издания, более 50% всех туристов, прибывающих в страну из России, отправляются для отдыха на Пхукет. В 2016 году российские посетители принесли экономике Пхукета доход в 30 млрд бат (около $848 млн).

Одним из главных факторов роста турпотока из РФ стала катастрофа А321 над Синаем и последовавшее за этим закрытие Египта для российского туристического рынка, отмечает газета. Другим фактором, который помог увеличить общее количество российских туристов, стало укрепление рубля.

Около 80% турпотока из России – организованные туристы, клиенты агентств и туроператоров. В 65% случаев россияне приезжают семьями, кроме того, путешественники едут в компании возлюбленных, друзей или одни. Они предпочитают отели категории 4* и все чаще выбирают нетрадиционное жилье, пишет издание. Средняя продолжительность отдыха россиян на Пхукете – 10,5 дней.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также говорит о росте спроса по итогам 2016 года со стороны российских туристов на уровне 50%. «В отсутствии Египта в зимнем сезоне выиграли Таиланд и ОАЭ, с явным преимуществом первого, поскольку ОАЭ – все-таки не бюджетный продукт. К тому же на Таиланд было поставлено много рейсов из регионов, что также положительно отразилось на объемах. По итогам текущего года, думаю, мы также зафиксируем рост».

Людмила Мельник, менеджер направления Таиланд компании «Ванд», также говорит о росте российского турпотока в Таиланд по итогам прошлого года. «Массовые направления прошлой зимой были закрыты, поэтому, конечно, туристы начали переориентироваться на другие направления. Таиланд – относительно бюджетное направление, с упрощенным визовым режимом, что делает его привлекательным».

Говорит о положительной динамике и Елена Попкова, начальник отдела ЮВА компании «Русский Экспресс». «Да, по итогам прошлого года мы фиксировали рост, продажи в этом году тоже идут хорошо. В целом по итогу сезона мы ожидаем позитивных результатов, которые уже превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Таиланд, как и другие страны ЮВА, становится все более популярным среди российских туристов в отсутствии Египта, по причине относительной стабилизации рубля по отношению к доллару, также здесь срабатывает отложенный спрос».

«По итогам 2016 года мы получили хорошие результаты, при этом динамика продаж по Таиланду в этом году также положительная, выше прошлогодней на 35-40%. В топе спроса курорты Паттайи и остров Пхукет, а также комбинированные туры Бангкок + острова», - рассказала Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour.

«Таиланд в прошлом году пользовался повышенным спросом у российских туристов наряду с ОАЭ. Но если в прошлом году Таиланд явно выигрывал у ОАЭ, то по итогам этого года есть большая вероятность того, что они поменяются местами. Прежде всего, я связываю это с тем, что ОАЭ стали практически безвизовыми. В свое время, когда Таиланд отменил визы для российских туристов, турпоток туда заметно подрос», - заключила Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел».

/TOURBUS.RU