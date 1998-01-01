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Около 90% рейсов отменено в аэропортах Берлина из-за забастовок/ Госдума разрешит вводить платный въезд только для исторических районов городов/ Около 40 туристов пострадали в результате жесткой посадки воздушных шаров в Турции

Около 90% рейсов отменено в аэропортах Берлина из-за забастовок

Наземный обслуживающий персонал берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд второй день подряд проводит забастовки, требуя повышения заработной платы для двух тысяч сотрудников, сообщает во вторник немецкая радиостанция РББ24.

По ее информации, из-за забастовок, начавшихся накануне, во вторник отменены около 90% всех рейсов — 125 вылетов из Шёнефельда и 453 рейса из Тегеля.

При этом Объединённый профсоюз работников сферы услуг Германии грозит дальнейшими забастовками, в случае если требования бастующих не будут выполнены, при этом следующие стачки будут организованы без предварительного предупреждения.

Госдума разрешит вводить платный въезд только для исторических районов городов

Так называемый законопроект «о платном въезде» привяжут исключительно к историческим центрам городов, соответствующие поправки разработаны и внесены ко второму чтению правительственного законопроекта, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах», — сказал г-н Москвичев.

Он также отметил, что для того, чтобы признать определенные районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено».

По словам г-на Москвичева, такие поправки внесены ко второму чтению соответствующего проекта закона. Они разработаны рабочей группой, курирующей данный вопрос.

Сам же законопроект, как ожидается, может быть принят в весеннюю сессию, добавил глава комитета.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах.

Речь идет о внесенном правительством 16 апреля 2016 года в Госдуму проекте закона, содержащем в первом чтении нормы, которые могли бы предоставить властям возможность введения безальтернативного платного въезда в определенные зоны городов.

Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним.

Против законопроекта выступили в КПРФ, ЛДПР и в «Справедливой России».

Около 40 туристов пострадали в результате жесткой посадки воздушных шаров в Турции

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате жесткой посадки трех воздушных шаров в турецкой Каппадокии, сообщает во вторник британская газета Mirror.

Три воздушных шара с туристами совершили аварийную посадку из-за изменившихся погодных условий. По данным СМИ, причиной этого стал поднявшийся сильный ветер.

Не менее 40 человек получили травмы и были госпитализированы. Большинство пожаловались на ушибы и другие незначительные повреждения, однако девять человек в результате падения получили переломы рук или ног. Среди раненых есть туристы из Китая и Европы, пишет издание.

Историческая область Каппадокия пользуется популярностью у туристов благодаря своим необычным вулканическим ландшафтам, экскурсии проводятся в том числе и на воздушных шарах.

/TOURBUS.RU