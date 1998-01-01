В России создадут новую туристическую дестинацию

Открыл мероприятие Сергей Корнеев: «Условия российского туризма таковы, что постоянно строятся и появляются новые объекты притяжения для туристов. Они разные по качеству, по ценовой категории, тематике. И такие островки нужно связать мостами. Такими мостами и являются подобные маршруты. Потому что без этих ориентиров очень сложно разобраться в том огромном массиве информации о туристских возможностях, которые существуют в нашей стране. Проекты, как «Великий Волжский путь», позволяют систематизировать информацию и довести ее до потребителя».



Следующим взял слово Сергей Иванов, он презентовал маршрут. В своем выступлении председатель Государственного комитета РТ по туризму отметил, что основная цель маршрута - создание на Средней Волге новой туристической дестинации, способной привлечь российских и зарубежных туристов: «На сегодняшний день более двадцати маршрутов в рамках «Великого Волжского пути» объединяют 14 регионов ПФО, имеющих географическую, историческую и культурную общность, национальную самобытность и принадлежность к главной торговой и жизнеобеспечивающей артерии – реке Волге. Маршрут уникален своим наполнением – разнообразием национальных культур и традиций (в регионе 6 национальных республик); природные комплексы Ундоры, Соль-Илецк, Усть-Качка, развитая инфраструктура, природные ландшафты. Сейчас активно прорабатываются 15 маршрутов, объединенных единой концепцией. Это туры выходного дня, охватывающие минимум три региона ПФО, логистически и идейно продуманных и насыщенных».



Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что в создании маршрута учтены две важные составляющие - логистика (транспортное передвижение туристов) и возможности размещения туристов: «Мы часто видим придуманные маршруты, которые нереализуемы, потому что нет транспортной доступности. В случае «Великого Волжского пути» была проделана обратная работа. Сначала были оценены транспортные возможности, а потом накладывались маршруты. И делалось это вместе с бизнесом. И это здорово».



Выступила также и директор Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму «МосТурПул» Татьяна Козловская: «Отлично, что в программе нашла свое отражение самобытность такого многонационального региона. И поднять такой огромный проект за такой короткий промежуток времени сможет не каждый. Также очень приятно, что регионы сейчас не ждут московских туристов. Потому как у каждого такие огромные потенциалы просто даже внутри определенных округов. Нам нужно стремиться к тому, чтобы прежде всего изучить свой округ, а уже потом двигаться дальше. И именно такие туры выходного дня дают возможность краткосрочно ознакомиться с близлежащими регионами».



По каждому маршруту «Великого Волжского пути» создаются рабочие группы из числа органов государственной власти регионов и туроператоров. 1 декабря 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и информационной поддержке туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский путь», по которому предусмотрено предоставление конкурентоспособных сниженных цен с учетом билетов в музеи на льготной основе, специальных тарифов на услуги по размещению, транспортному обслуживанию, субсидирование маршрута, гарантия приема и обслуживания любого количества туристов маршрута, совместное продвижение маршрута, организация рекламно-информационных туров по маршрутам.



Межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь» состоит из следующих туров:

Пермь – Ижевск – Казань, Казань – Чебоксары – Йошкар-Ола, Казань – Ижевск – Воткинск – Пермь, Языково – Болдино – Тарханы, Самара – Уфа – Пермь, Самара – Чебоксары – Йошкар-Ола – Пермь, Саранск – Ульяновск – Казань, Самара – Уфа – Оренбург, Казань – Ульяновск – Языково – Болдино, Самара – Пенза – Саратов, Нижний Новгород – Саранск – Ульяновск, Пермь – Чусовой – Дебесы - Ижевск – Казань, Нижний Новгород – Киров – Пермь, Казань – Ульяновск – Самара, Самара – Пенза – Саранск.



Участники презентации интересовались, как оцениваются перспективы брендовых маршрутов в целом и «Великого Волжского пути» в частности. Среди основных вопросов к представителям регионов были вопросы спроса на такой продукт, городов, на которые делается акцент, а также конкуренции с другими похожими маршрутами.

Присутствовавшие на презентации туроператоры обсудили вопросы реализации нового маршрута, а также его востребованности на рынке, высоко оценив его туристический потенциал.

/TOURBUS.RU