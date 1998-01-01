В столице стартует MITT

Сегодня в столичном ЦВК «Экспоцентр» открывается ведущая туристическая выставка страны - 24-я Международная выставка MITT/ «Путешествия и туризм».

Выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом. На MITT представлены практически все национальные туристические объединения всего мира, её посещают байеры из числа туристических операторов и агентств из всех регионов России и более чем из 100 иностранных государств. В равной мере представлены как зарубежные туристические направления, так и все возможные варианты отдыха внутри России.

2016 год был непростым, но очень интересным для российского туристического бизнеса. Туристический рынок начал восстанавливаться, при этом, хотя спрос и изменился в сторону отдыха в России, но постепенное укрепление рубля способствует увеличению количества зарубежных путешествий. По данным статистики, в этом году 45% путешественников планируют отправиться туда, где еще ни разу не были, а 47% собираются посетить страны, где не были ни они, ни их друзья. И все больше людей стремятся побывать в самых необычных местах.

MITT-2017 займет 7 павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр» площадью более 50 тысяч кв.м.

В этом году вновь открыто самое массовое летнее направление – Турция, туроператоры ожидают скорого возобновления полетов в Египет. В этой связи значительно увеличилось количество участников на выставке MITT - оно приближается к показателю 2014-2015 годов и составит порядка 2 000 компаний.

Страной-партнером MITT-2017 выступает Испания, регионом-партнёром уже четвёртый год становится Алтайский край. Первый день на выставке по традиции объявлен днём Алтайского края.

В этом году в MITT принимают участие более 150 новых компаний, ранее не присутствовавших на выставке. Турецкое направление будет представлено особенно масштабно: все курортные регионы страны, принимающие операторские компании, отели и гостиничные сети, авиа- и яхтенные компании, новые турецкие компании, которые впервые приедут в этом году. Турецкие участники представят российским туристам не только огромное количество предложений по пляжному отдыху, но и по впечатляющим MICE-возможностям страны, медицинский и оздоровительный потенциал, гастрономические, паломнические и другие программы.

Египет активно готовится к возобновлению туристических связей с Россией, поэтому весь цвет египетского турбизнеса будет присутствовать на выставке - самые популярные отели и гостиничные сети, а также представители принимающих компаний.

По причине поддержки экономических санкций на MITT в этом году не присутствуют туристические офисы Великобритании, США и Германии, однако эти направления всё же будут представлены туроператорскими компаниями. Отдельной экспозицией выступает одна из федеральных земель Германии – Саксония.

Страны Европы и Средиземноморья увеличили свое присутствие - Италия, Испания, Греция, Израиль, Болгария, Кипр, Португалия, Словения, Чешская Республика и Черногория представят принимающие компании в составе национальных павильонов. Отдельно будут представлены итальянские курортные регионы, греческие острова, крупные отельные сети, мировые парки развлечений, известные бренды по прокату автомобилей. На выставку прибудет также пул принимающих компаний и отелей из солнечной Грузии.

По-прежнему масштабно представлены Luxury-направления, ведь спрос на них менее всего подвержен колебаниям.

Впервые на MITT будут участвовать с отдельными экспозициями Палестина, экзотический Бурунди, испанский курорт Марбелья, индийский штат Андхра-Прадеш.

Ведущие туроператоры, с которыми работают крупнейшие агентские сети и турагентства по всей стране, подготовили к выставке широкий спектр ценовых предложений по 60 российским регионам и курортам: Сочи и курорты Красной Поляны, Крым, Краснодарский край, Москва и Московская область, Алтайский край, республики Северного Кавказа, Татарстан, Сахалин, Иркутская область – Байкал, Камчатка, Калининградская область, Башкирия, Красноярский край, Карелия, Мурманская, Архангельская области и многие другие.

Обширные экспозиции представят и соседние с Россией страны. Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и другие намерены удивить искушённых российских туристов.

В этом году выставка MITT полностью проходит в формате В2В, в течение трёх дней день частных посещений не предусмотрен. Такой формат участия позволит увеличить коммерческий эффект, предоставив участникам и посетителям выставки больше времени на деловые встречи и переговоры за меньшее количество дней, сократить командировочные расходы, сохранив и усилив главную бизнес-составляющую мероприятия.

Подробную программу многочисленных мероприятий, которые состоятся в дни работы выставки MITT, можно увидеть здесь.

/TOURBUS.RU

