Выяснилось, как будут отдыхать наступающим летом российские туристы

Российские женщины в 2017 году выбирают поездки к морю, на дачу и экскурсии по другим городам чаще мужчин. А сильные представители нашей страны больше них склонны к спортивным видам отдыха. Это подтверждает исследование международного туристического метапоиска momondo.

В ходе опроса выяснилось, что среди российских женщин морской берег любит большее число опрошенных, чем среди мужчин: 66% против 55%. Также исследование выявило другие гендерные различия в предпочтениях самостоятельных путешественников из России. Например, 44% россиянок предпочитают дачу, а 35% – экскурсионный отдых. Тогда как среди сильной половины такие варианты ответа выбрали 39% и 29% соответственно.

При этом мужчины из России (33%) на этот раз оказались больше склонны к спортивному отдыху, чем женщины (30%). Также они чаще выбирали дорожные путешествия на машине или мотоцикле (36% против 30%), кемпинг (29% против 26%), пеший туризм (23% против 14%) и бэкпэкинг (19% против 11%).

Меньше всего опрошенных среди российских женщин (5%) в 2017 году будут заниматься велотуризмом, а среди мужчин (5%) – посещением спа-центров и другими видами релаксации.

Среди россиян в целом большинство респондентов (61%), как и в прошлом году, собираются отдыхать на море. Причем чаще так провести отпуск планируют семейные люди (68%), чем путешественники без детей (53%). По возрастам солнце больше предпочитают российские туристы 23-35 (66%) и 36-55 (61%) лет, чем путешественники 18-22 (53%) и старше 56 (49%) лет.

За рубежом сильнее тяга к пляжному отдыху только у бразильцев (74%), итальянцев (70%), румын (69%), испанцев (64%) и португальцев (64%). Меньше всего свежий морской бриз интересует в этом году финнов: только 32% собирается провести отпуск под солнцем, а большинство респондентов из этой страны (46%) предпочтут городские экскурсии.

По сравнению с иностранными путешественниками россияне – самые большие поклонники дачи (42%). Среди туристов из-за рубежа так провести отпуск в этом году собираются от 8% (австрийцы, бельгийцы) до 35% (китайцы) респондентов.

Также в пятерке самых популярных типов отдыха среди россиян: автопутешествия (33%), экскурсионный (32%) и спортивный отдых (32%). Причем по страсти к активному времяпрепровождению россияне опять же в лидерах. За рубежом этот вариант выбрали от 5% (датчане) до 14% (бразильцы, швейцарцы, китайцы) опрошенных. Больше всего респондентов, которые собираются в поездки на машине или мотоцикле, в Канаде (39%), а тех, кто отправится исследовать другие города, – в Италии (61%).

Реже всего в этом году россияне указывали в качестве планов на отпуск поездку в летние дома за границей (7%) и релаксацию в спа (7%). О том, что вообще не собираются ехать отдыхать в 2017 году, сообщили 5% респондентов из России.

«Исследование показало, что женщины в России чаще склонны к спокойному и познавательному туризму: дачному отдыху, экскурсиям, поездкам на поездах. Тогда как многим мужчинам ближе спорт, остановки в кемпингах и автопутешествия. Но все-таки, несмотря на такие гендерные различия, в этом году россияне, как и прежде, проявили особую любовь к морю. Будем с интересом наблюдать, как в этом году распределится спрос между пляжными направлениями», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.

/TOURBUS.RU