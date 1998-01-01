«Трансаэро» подала иск о банкротстве туроператора «Натали Турс»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск авиакомпании, но к производству он принят пока не был

Авиакомпания «Трансаэро» на прошлой неделе подала иск о признании банкротом туроператора «Натали турс», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Арбитражного суда Москвы.

Как говорится в заявлении авиакомпании, между «Трансаэро» и «Натали Турс» было заключено агентское соглашение, «согласно которому должник принял на себя обязательства по продаже авиаперевозок на авиарейсы». Стороны также подписали дополнительное соглашения о выполнении программ международных авиаперевозок, в которых, в частности, определили объем обязательств агента перед перевозчиком за рейсы в период с 20 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. в сумме $7,515 млн и 1,638 млн евро, а также определили размер пени за просрочку платежей на момент подписания указанного дополнительного соглашения в размере $179,837 тыс. и 37,145 тыс. евро, соответственно.

Позднее стороны установили рассрочку погашения задолженности, «определив общую задолженность агента по соглашению в долларах США». «Таким образом, при согласовании и подписании сторонами дополнительного соглашения от 17 марта 2015 года с изменениями должник полностью признал свой долг. С 3 ноября 2015 года должник в нарушение принятых на себя обязательств перестал погашать образовавшуюся задолженность, в связи с чем кредитор направил в адрес должника требование о погашении задолженности, которое оставлено без удовлетворения», – отмечается в заявлении.

Согласно документу, задолженность туроператора перед авиакомпанией составляет $5,817 млн, из которых $5,597 млн – основной долг, $220,584 тыс. – проценты. «Поскольку в добровольном порядке должник отказался удовлетворить предъявленные требования, кредитор был вынужден обратиться за защитой своих прав в органы судебной власти», – отмечается в заявлении «Трансаэро».

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 16 февраля подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 1 августа 2016 года решил взыскать с туроператора «Натали турс» в пользу авиакомпании «Трансаэро» $5,8 млн. 9 марта туроператор подал кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу авиакомпании «Трансаэро». По решению суда денежные средства в размере $5,8 млн, в том числе $5,6 млн основного долга, взыскиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.

Суд первой инстанции отказал туроператору в удовлетворении встречного иска о признании недействительным допсоглашения к агентскому договору.

Иск «Трансаэро» суд зарегистрировал 12 апреля 2016 года. В пресс-службе «Натали турс» тогда уточнили, что речь идет о споре в рамках гражданско-правовых отношений, которые не связаны с текущей операционной деятельностью туроператора.

При этом, по информации АТОР, сегодня туроператор «Натали Турс» работает с юридическим лицом «Панорама Турс», а юрлицо ООО «Натали Турс» не является членом «Турпомощи», присутствуя в реестре туроператоров лишь как оператор въездного и внутреннего туризма.

Юристы считают, что финальный итог дела зависит прежде всего от истинных намерений арбитражного управляющего «Трансаэро». Если это активность, призванная продемонстрировать деятельность по спасению денег акционеров, то, вероятно, «Трансаэро» удовлетворится тем, что взыскание денег с «Натали Турс» затянется или будет невозможным. Если же это намерение биться до конца за каждую копейку – говорят эксперты, то «Трансаэро» придется доказывать ответственность «Панорама Турс» за долги «Натали Турс».

При этом относительно перспектив такого поворота дела опрошенные юристы затрудняются дать какие-либо прогнозы, - отмечает АТОР.

«Трансаэро» подала иск не только в отношении «Натали Турс», но и в отношении туроператора TEZ Tour, но в СМИ почему-то проходит информация только о первом игроке. У меня у одного складывается впечатление, что кому-то очень выгоден такой сценарий? – говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Если говорить в целом о ситуации, то, с одной стороны, она, конечно, невыгодна игрокам и оценивается мной крайне негативно, с другой стороны, я не вижу здесь большой угрозы для туроператоров и агентов, с которыми они работают. Но об этом должен говорить не я, а представители этих компаний. Мы должны узнавать об этих исках не из картотеки арбитражного суда, а от самих туроператоров, которые должны вывесить на своих сайтах свою позицию по этому вопросу, должны успокоить агентов, должны рассказать, что юрлицо «Панорама тур» не является правопреемником «Натали Турс», а «Интернет центр» не является правопреемником «Тез Тур».

/TOURBUS.RU