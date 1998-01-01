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Отели Крыма летом удержат цены на уровне 2016 года/ Ростуризм призвал внедрять механизм электронных виз в Калининграде/ Ряд отелей 4 и 5* в Турции продают за долги

Отели Крыма летом удержат цены на уровне 2016 года

Объекты размещения Крыма в этом сезоне смогут удержать цены на уровне 2016 года, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Надеемся, что к началу курортного сезона мы сможем не только удержать цены на уровне прошлого года, но и несколько снизить их», - заявил г-н Стрельбицкий.

По его словам, сейчас средняя стоимость размещения в санаториях Крыма с базовым лечением и трехразовым питанием на лето 2017 года составляет 2950 рублей в сутки. Аренда квартир – 1,5 — 2,5 тыс. руб. в сутки. Малые отели предлагают стоимость около 3 тыс. руб. в сутки на двоих.

«Отели категории 3* предлагают среднюю цену 5610 рублей в сутки, это на 6,8% выше, чем год назад, т.е. в пределах инфляции. С гостиницами 4* повышение заметнее: 8163 рублей, на 15% выше прошлогоднего. Стоимость пятизвездочных гостиниц у нас на уровне Сочи», - рассказал г-н Стрельбицкий.

Он отметил, что на полуострове есть нехватка гостиниц 3-4*, однако их количество постепенно увеличивается. «В 2016 году в Крыму сдано 16 гостиниц, в основном именно три-четыре звезды. К началу летнего сезона должны быть сданы еще две», - отметил министр.

По словам г-на Стрельбицкого, Крым рассчитывает в этом году удержать турпоток на уровне 2016 года, сейчас количество туристов на 0,7% превышает прошлогодние показатели.

«Наступающий сезон будет сложнее для Крыма, чем предыдущие. Мы считаем основным рынком туристов из РФ, но готовы работать и над развитием турпотока из других стран, сдвинуть эту ситуацию с некой минусовой точки и наращивать поток», - добавил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

Ростуризм призвал внедрять механизм электронных виз в Калининграде

Калининград должен стать точкой въезда иностранных туристов в Россию, логично было бы распространить опыт Владивостока с внедрением электронных виз и на этот регион, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Калининград — это анклав нашей страны, окруженный другими государствами. Мы видим, что Калининград может быть точкой въезда иностранных граждан в нашу страну. Мы видим серьезную перспективу в эксперименте с электронными визами на Дальнем Востоке, чтобы использовать эту технологию и в Калининградской области», — сказал г-н Сафонов.

Эта технология, по его словам, приводит к быстрому увеличению турпотока примерно 30%.

«Мы видим реальный потенциал у Калининградской области, и 5 млн туристов (к 2020 году по экспертным оценкам – Интерфакс-Туризм) – реальная цифра», — отметил он.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в регионе планируется внедрять тот же механизм, который используется для Владивостока. «И надеюсь, поправки соответствующие уже со следующего года будут внесены», — подчеркнул он.

По сообщению информационного портала newsturk, крупные неприятности возникли у сети отелей, объединённых брендом Kervansaray Hotels. В 2016 году её настиг первый удар кризиса – Kervansaray Yatırım Holding из-за долгов перед немецким банком Aareal Bank AG была вынуждена выставить на продажу отель Kervansaray Bursa Termal Oteli. В марте 2017 года холдинг, по сообщению турецких СМИ, расстанется ещё с двумя отелями: Kervansaray Lara 4* в Анталье и Kervansaray Bodrum 5* в Бодруме. Первый этап торгов состоится уже 21 марта. Начальная цена Kervansaray Lara составит 318 млн лир, а Kervansaray Bodrum – 94 млн лир.

Не обошёл стороной кризис и другие популярные отели Турции. Крупные долги заставляют владельцев продать один из старейших отелей Кемера – Club Phaselis площадью 70 755 кв. м. Его цена составила 88 млн 943 тыс. лир. Торги назначены на 27 марта 2017 года.

Подобная незавидная участь в скором времени может настигнуть и Queen Alisa Deluxe Hotel & Spa 5*, расположенный в Кемере, из-за крупных долгов не только перед кредиторами, но и перед собственными работниками.

Участники туррынка России отмечают, что эти отели не были востребованы у наших соотечественников.

/TOURBUS.RU