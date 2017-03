Новости Marriott представила стратегию развития в Европе после слияния со Starwood Компания анонсировала амбициозные планы по увеличению темпов роста в Европе в ближайшие три года

Вскоре после окончания исторического для компании 2016 года Marriott International объявила о существенном увеличении европейского портфолио во всех сегментах рынка. Анонс планируемого увеличения бизнеса в Европе стал первым стратегическим заявлением компании после слияния со Starwood Hotels & Resorts Worldwide в сентябре 2016 года. «2016 был очень важным годом как для компании в целом, так и для нашей европейской команды. Только благодаря приобретению Starwood наш номерной фонд в Европе увеличился на 40 000 номеров, и мы добились долгосрочной цели – утроить номерной фонд компании. Если в 2010 году количество номеров в отелях Marriott достигало 40 000, то в конце 2016 года мы преодолели отметку в 134 000, – сказала Эми Макферсон, президент и управляющий директор Marriott International Европа. – Сегодня мы строим большие планы на будущее вплоть до 2020 года. Мы продолжим расти в ключевом для нас сегменте роскошных отелей и гостиниц с полным набором услуг, управлять самым большим портфолио комфортных отелей, а также развиваться в категории доступных дизайнерских отелей, чтобы завоевать аудиторию миллениалов». На данный момент Marriott представляет в Европе наиболее полное и разнообразное портфолио отелей в сегменте роскошных отелей и гостиниц с полным набором услуг. В будущем компания планирует пополнять его за счет активного развития культовых роскошных брендов, таких как The Ritz-Carlton и St. Regis, уникальных роскошных брендов The Luxury Collection, Autograph Collection Hotels и Tribute Portfolio, а также таких признанных брендов, как Marriott Hotels и Sheraton. Компания также впервые представит в Европе Delta Hotels by Marriott: к 2020 году в Европе будут открыты или запланированы к открытию 4 000 номеров этого бренда. В этот же срок Marriott также собирается утроить предполагаемый номерной фонд революционного дизайнерского бренда W Hotels в Европе: компания уже анонсировала открытие отелей в Праге и Будапеште в 2017 году. Marriott также намерена к 2020 году занять лидирующую позицию в комфортном сегменте европейского рынка. На данный момент компания находится на пятом месте по размеру номерного фонда, состоящего из почти 24 000 номеров таких брендов, как AC Hotels, Aloft Hotels и Four Points by Sheraton. К 2020 году компания собирается добиться лидерства, удвоив количество открытых и запланированных к открытию номеров в этих отелях. Marriott также расширит присутствие бренда Courtyard Hotels в Европе на 12 000 номеров, в частности, за счет запуска отелей в Париже, Дрездене и Эдинбурге, которые начнут принимать гостей уже в 2017 году. Рост в сегменте длительного пребывания произойдет за счет открытия более чем 30 отелей инновационных брендов Residence Inn и Elements, в том числе гостиниц в Лондоне, Абердине и Амстердаме. Наконец, в Marriott ожидают, что наибольший рост номерного фонда обеспечит развитие демократичного дизайнерского бренда Moxy Hotels. С расширением Moxy к 2020 году предложение Marriott в доступном ценовом сегменте станет самым полным в Европе. Первый отель Moxy открылся в Милане в 2014 году, сегодня номерной фонд бренда насчитывает около 1 000 номеров, в будущем планируется его расширение до 9 000. Отели Moxy предлагают гостям стильные номера и динамичную атмосферу по доступной цене. Чтобы конкурировать с другими успешными брендами в этом сегменте, Marriott планирует к 2020 году открыть в отелях Moxy 22 000 номеров, причем 18 000 из них – уже в ближайшие три года. В 2017 году отели Moxy Hotels появятся в крупных европейских городах – Лондоне, Амстердаме, Франкфурте, Вене и Осло. Бренд также продолжит развитие в США – с открытием отелей в Нью-Йорке, Сиэтле и Нэшвилле в 2017 году – и в Азии – отели бренда начнут принимать гостей в индонезийском городе Бандунг и столице Японии Токио. Компания Marriott International представила стратегию развития на форуме International Hotel Investment Forum (IHIF) в Берлине. На мероприятии ее президент и генеральный директор Арне Соренсон получил награду за выдающиеся достижения на протяжении всей карьеры и рассказал о своих самых успешных проектах, включая проведение главной сделки 2016 года на рынке гостиничных услуг – слияния со Starwood. «Для меня большая честь получить столь высокое признание, и я глубоко тронут оценкой моей работы, – сказал г-н Соренсон. – И все же для меня эта награда – подтверждение усилий 675 000 сотрудников наших и партнерских отелей по всему миру. Именно они делают гостиницы Marriott такими, какими их видят наши гости сегодня». /TOURBUS.RU

Теги: Marriott , Starwood

