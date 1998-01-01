Берлинские аэропорты продолжают бастовать

Аэропорты Тегель и Шенефельд сегодня начали новую 25-часовую забастовку с требованием повышения оплаты труда, сообщил профсоюз.

Как завил представитель профсоюза наземных служб, аэропорты в понедельник прекратят обслуживание практически всех рейсов — 448 в Тегеле и 194 в Шенефельде.

Планируется, что наземные службы прекратят работу в понедельник в 04:00 по местному времени (06:00 мск) и возобновят в 05:00 (07:00 мск) во вторник.

Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

На минувшей неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.

В связи с акцией в берлинских аэропортах российские авиакомпании вынуждены были внести определенные изменения в расписание полетов в Германию.

Так, как сообщается на сайте «Аэрофлота», ряд рейсов на Берлин будет перенаправлен в Дрезден. Авиакомпания рекомендует пассажирам заблаговременно обращаться в ее информационный центр для уточнения времени вылета и маршрута полетов.

Изменения в выполнении рейсов в Берлин внесла также авиакомпания «Россия».

Светлана Жучкова, менеджер по направлению Германия компании «Ванд», рассказала, что «забастовки в берлинских аэропортах не привели к каким-то негативным последствиям. Да, рейсы отменяют, переносят. Наши немецкие партнеры в курсе происходящих событий, отели также идут навстречу. Мы продолжаем работать в штатном режиме, туристы адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию и никакого беспокойства по этому поводу не высказывают».

Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка-Тур», в свою очередь, заявил, что «нас эта ситуация, к счастью, не коснулась, поскольку сейчас наших туристов в Германии не так много, что связано с тем, что в период проведения выставки ITB, которая завершилась 12 марта, более высокие цены на размещение и эти даты не так востребованы. Но мы следим за ситуацией, переживаем за то, что она может негативно повлиять на имидж направления».

В компании «Русский Экспресс» также рассказали, что происходящие забастовки не коснулись туристов туроператора. «Если говорить в целом о влиянии забастовок на спрос, то не думаю, что здесь произойдут какие-то глобальные изменения. Забастовки в Германии проводятся не первый и не последний раз, как правило, все удается решить в штатном режиме и на желание туристов посещать эту страну забастовки не влияют», - говорит Егор Емельянцев, ведущий менеджер европейского отдела туроператора.

«Ничего сверхъестественного не произошло. Однако если раньше профсоюзы определяли сроки проведения акций и мы могли к ним подготовиться, то нынешние забастовки не запланированы и, конечно, возникают некоторые трудности. При этом туристы понимают ситуацию и не впадают в панику. Мы решаем проблемы по мере их поступления, но уже с опаской смотрим на работу на данном направлении. Думаю, что нынешние забастовки приведут в некоторому проседанию спроса и в целом негативно отразятся на имидже этого направления, который и без того уже подорван. Турпоток на этом направлении невелик и значительно отстает от показателей предыдущих годов», - заключил Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».

/TOURBUS.RU