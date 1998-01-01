Ростуризм предложил развивать круизные туры по Каспию

Наши эксперты комментируют заявление главы ведомства, а также обсуждают перспективы круизного туризма в этом регионе

Глава Ростуризма Олег Сафонов предлагает развивать круизные туры по Каспийскому морю, а для этого строить соответствующую инфраструктуру в портах Дагестана.

«Мы считаем очень перспективным развитие круизного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Дело в том, что он примыкает к Каспийскому морю», - сказал г-н Сафонов на совещании по развитию СКФО, которое прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, для этого необходимо рассмотреть возможность строительства соответствующей инфраструктуры в портах Дагестана. Интерес к проекту проявляют партнеры РФ из Ирана, Азербайджана, Казахстана. Интерес, как отметил глава Ростуризма, есть к организации кольцевых круизных маршрутов и маршрутов с выходом из Волги в регион Каспийского моря.

«Уже сейчас строится современное судно, которое и будет выполнять маршруты по Каспийскому морю, судно будет сдано в эксплуатацию к 2019-2020 годам. Мы уже разрабатываем маршруты и расписание. Это будут круизы, рассчитанные на 7-10 ночей. Есть все основания полагать, что этот живой и интересный проект будет востребован туристами, - рассказала Светлана Гончарова, заместитель гендиректора по туризму компании «Мостурфлот».

На новом судне будут выполняться микс-круизы. Весной это будут круизы по Каспийскому морю, потом судно будет ходить из Астрахани до Москвы, в летнем сезоне будут выполняться круизы по маршруту Москва-Санкт-Петербург, затем судно вернется на Каспийское море, а далее на Черное море в Сочи. Это проект судна река-море, у него будет право заходить как в море, так и выполнять круизы по рекам».

Екатерина Илюшина, коммерческий директор компании «Круизный Дом «МК», также говорит о хороших перспективах круизных туров по Каспийскому морю. «Да, сейчас идет строительство новых лайнеров класса река-море. Предполагалось, что они будут работать на Черном море, но интересен будет и маршрут по Каспийскому морю. Мы обязательно поддержим этот проект, ведь развивать внутренний круизный туризм очень важно».

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», между тем подвергает сомнению востребованность круизных маршрутов по Каспийскому морю. По мнению эксперта, «побережье Каспия не так богато городами, представляющими интерес для туристов, ценящих экскурсионный туризм. Опять же, однозначного мнения здесь быть не может. Зачастую выбор туристов парадоксален, и вполне вероятно, что круизы по Каспийскому морю будут пользоваться успехом. Все новые продукты нужно тестировать и уже потом принимать решение об их активном продвижении. В любом случае, этот проект заслуживает внимания».

Согласна с коллегой и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур»: «Круизный продукт в последнее время становится все более востребованным у туристов, многие из которых ни разу не были в круизах и хотят восполнить этот пробел. Я уверена, что если будет предложен интересный маршрут и приемлемые цены, то спрос будет хорошим».

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнеры «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия"

Международный Туристический Форум «ОТДЫХ»

Среди участников:

Москва:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур"

14. Cruise Line («Болеро Интур»)

15. Booking Flot

16. "Нордэкс - морские круизы"

17. "Карлсон Туризм"

18. Пак Групп

19. НИКА

20. Круизный флот "Русич"

21. CruClub



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун"

10. Cruise Line («Болеро Интур»)

11. Пак Групп