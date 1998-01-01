Новости Как прошел "Интурмаркет"? Участники завершающейся сегодня в столице главной "внутрироссийской" туристической выставки поделились своим мнением о ее работе

Двенадцатая Международная туристическая выставка "Интурмаркет" завершает сегодня свою работу в столичном выставочном комплексе "Крокус Экспо" . В этом году, как сообщил на открытии вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, на выставке, традиционно ориентированной на внутренний туризм, представлен 81 регион России. Также на ней представлены традиционные лидеры выездного турпотока россиян: Испания, Турция, Греция, Болгария, Китай и другие страны. Особенностью выставки "Интурмаркет" в 2017 году стало то, что впервые регионы-участники смогли организовать единое экспозиционное пространство на базе брендовых туристских маршрутов – "Золотое кольцо России" (в этом году отмечает свое 50-летие), "Великий шелковый путь", "Великий чайный путь" "Русские усадьбы", "Восточное кольцо России" и др. Глава Ростуризма Олег Сафонов, приветствуя участников выставки, подчеркнул, что "Интурмаркет" – основная выставка, которая показывает возможности российского туризма. Выставка проходит в начале марта, когда наши граждане готовятся к высокому туристскому сезону, размышляют, где отдохнуть. Задача туроператорского сообщества — показать им возможности для отдыха и внутри страны, и за рубежом. Наша задача состоит в том, чтобы наши граждане могли недорого и качественно отдохнуть и чтобы они были защищены. Перед туристской отраслью стоят большие задачи". Замглавы Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Золтан Шомоги в свою очередь отметил, что в прошлом году число международных туристских прибытий достигло 1,2 млрд. "Россия как самый большой рынок в Восточной и Центральной Европе играет большую роль в развитии международного туризма. UNWTO поддерживает "Интурмаркет" в течение многих лет. И мы видим влияние, которое эта выставка оказывает на туротрасль в России. Я хотел бы подчеркнуть, что она особенно влияет на развитие социально ориентированного туризма в России. Обеспечивает поддержку малому бизнесу и благотворительным организациям", — сказал г-н Шомоги. Большим интересом в этом году пользовалась и деловая программа выставки, в рамках которой прошли конференция по вопросам развития внутреннего туризма, семинар Ростуризма и Всемирной туристической организации UNWTO по развитию межрегиональных маршрутов "Шелкового пути", совещание рабочей группы по вопросам продвижения чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017, а также другие профессиональные мероприятия. А что думают о прошедшей выставке ее участники? Владислав ДЕНИСОВ, глава города Уварово, Тамбовская область: - Самое главное для нас на этой выставке - это обретение новых партнёров, о существовании которых мы до того даже не подозревали. Например, удивительного города Азова. Выставка — это открытие новых рынков, новых людей, новых инвесторов, которые, возможно, помогут нам в реализации наших туристических проектов, из которых самым перспективным является проведение в нашем городе в июле Праздника вишни — той самой вишни, которая изображена на гербе нашего города. Интурмаркет — это именно возможность для нас подняться уровнем выше. Александр МАЗАЛЕЦКИЙ, директор этнокультурного туристического комплекса «Тыгыдым», Ярославская область, Пошехонский район: - «Я чрезвычайно благодарен организаторам выставки — несмотря на то, что мы на неё опоздали, они очень выручили нас. Мы на «Интурмаркете» не впервые и всякий раз убеждаемся в очень высоком уровне её организации. Заметил, что кое в чём переменились посетители — в частности, они стали покупать меньше сувениров... Может быть, их просто разучились делать?» Дмитрий ЦАПУК, доцент кафедры социально-экономической географии и туризма ЯГПУ имени К. Д. Ушинского: «Деловая программа выставки очень содержательна и насыщенна, сама выставка — отличное и безусловно необходимое место встречи тех самых многочисленных и разнообразных людей, которые заняты развитием туризма. А вот с посетителями, увы, дело обстоит всё хуже... Дело в том, что туроператоры предпочитают MITT, а вот российское начальство всех уровней - «Интурмаркет», и такое параллельное сосуществование двух весенних московских туристических выставок становится всё большим анахронизмом...» /TOURBUS.RU

Теги: Интурмаркет Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка