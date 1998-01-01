Новости Горнолыжный сезон - пора подводить итоги Туроператоры обсуждают итоги подходящего к концу горнолыжного сезона, который оказался явно успешнее предыдущего

По информации АТОР, в заканчивающемся горнолыжном сезоне спрос на зимние туры вырос, в зависимости от направлений, от 20 до 55%. При этом зачастую спрос в этом сезоне даже превысил предложение. «Спрос на горнолыжные туры в Европу вырос. Возможно, повлияло то, что туристы уже привыкли к валютному курсу. Основной спрос пришёлся на новогодний период, а также на праздничные дни февраля и марта, с которыми совпали школьные каникулы», – подтверждает это мнение Юлия Жадан, руководитель отдела департамента Европы компании «Русский Экспресс». Как отмечает эксперт, в этом году операторы «перестраховались, поэтому спрос превышал предложение». К тому же, пока Европа не делает ставку на российский рынок из-за кризиса – говорит г-жа Жадан, отмечая, что во время кризиса практически исчез средний сегмент, оставив спрос либо на бюджетные, либо же, напротив, на премиальные туры. В пресс службе компании Pac Grouр сообщают, что рост объема продаж по горнолыжным турам по сравнению с прошлым годом составил в среднем 20-25%. «Горнолыжная программа до конца марта практически закрыта, сейчас идет допродажа остатков», – рассказали в пресс-службе туроператора, отметив, что объем перевозки «в этом году был оптимален, все блоки на рейсах закрыты», а на рынке даже ощущается небольшой дефицит перевозки. По объемам продаж горнолыжных туров у оператора на первом месте идет Италия, затем – Франция, Австрия и Андорра. Среди основных тенденций этого зимнего сезона в компании отмечают увеличение глубины продаж по сравнению с прошлым годом, а также возросшую платежеспособность туриста. «Стало больше бронирований отелей уровня 4* и выше, в то время как в прошлом сезоне спрашивали более бюджетные отели и варианты размещения», – подчеркивают в компании. Валерия Романенкова, директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами компании ICS, рассказала, что в этом сезоне основными горнолыжными направлениями у клиентов компании стали Болгария и Австрия. «По Австрии прирост в сравнении с прошлым годом составил 20%, средняя сумма тура выросла также на 20%. По Болгарии прирост мы оцениваем в 55%. На курортах этой страны отличные погодные условия, много снега. На этом направлении средняя стоимость тура немного снизилась - примерно на 10%», – говорит она. Максим Приставко, заместитель гендиректора компании «Джет Тревел», в интервью нашему порталу также отметил, что доволен результатами завершающегося горнолыжного сезона: «В этом году явными лидерами были Австрия и Франция, тройку лидеров замыкает Италия, немного отстает от нее Швейцария, далее следуют Россия, Болгария и Андорра. При этом продажи Австрии и Франции выросли в период с середины января до марта в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя на новогодние даты неожиданно был спад. А вот Италия продавалась ровно, без выраженного пика активности». «Спрос в этом сезоне был хороший, выше чем в прошлом году, в лидерах у нас были Болгария (у нас было два эксклюзивных отеля в Банско, по воскресениям был эксклюзивный рейс S7), также популярностью пользовались Андорра и Италия», - рассказала нам Татьяна Круглова, PR менеджер туроператора «TUI Россия». «У нас хитом этого сезона стали российские горнолыжные курорты. Основной объем горнолыжных туров пришелся на Красную Поляну. Значительно вырос спрос организованных туристов и на горнолыжный курорт Шерегеш. Что касается зарубежных туров, то лидером у нас стала Андорра с ее оптимальным соотношением цены и качества. Затем у нас шла Австрия. А вот Болгария в этом году в наших сетях не пользовалась интересом у туристов из-за достаточно высокой стоимости тура и ограниченности горнолыжной инфраструктуры», - рассказала нам Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS. «Этой зимой мы получили на 30% больше заявок на горнолыжные туры в Европу, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно увеличилась и глубина бронирования туров. В прошлом году средняя глубина бронирования составляла месяц-полтора, в этом сезоне горнолыжные туры бронировались в среднем за 3-4 месяца до даты поездки", - заключила в беседе с нами Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. /TOURBUS.RU

Теги: Горнолыжные туры Назад к списку новостей

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