Новости В столице стартует "Интурмаркет" В субботу в выставочном центре «Крокус Экспо» открывается Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2017", на которой в этом году особо широко представлены все регионы России

Уже завтра, 11 марта, в первом павильоне выставочного центра «Крокус Экспо» на площади 28 тыс. кв. м уже в двенадцатый раз стартует Международная туристическая выставка «Интурмаркет». Как рассказали нашему порталу организаторы выставки, на этот раз ее посетителей ждут эксклюзивная деловая программа, интересные конкурсы и розыгрыши призов, дегустация национальных блюд и выступления фольклорных коллективов, выставка «Советского туристического плаката», фотосессия с русскими псовыми борзыми, благотворительный аукцион и ещё много интересного и очень полезного. Как отмечают организаторы, «выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. «Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют абсолютно все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме. При этом на выставке представлены традиционные лидеры выездного турпотока россиян: Испания, Турция, Греция, Болгария, Марокко, Китай, Румыния, Кипр, Таиланд и другие страны, для которых Россия является традиционным и любимым рынком. Очень активны страны СНГ и Балтии». Российская региональная экспозиция будет представлена подавляющим большинством регионов от Калининграда до Владивостока. Среди них — стратегический партнер выставки — Алтайский край. В рамках участия края на стенде 800 кв. м организаторы планируют масштабную презентацию туркомпаний, курортов, здравниц, народных промыслов, возможностей экотуризма, выступление фольклорных ансамблей и многое другое. Особенностью «Интурмаркета» в этом году стало то, что впервые регионы смогли организовать единое экспозиционное пространство по подавляющему большинству брендовых маршрутов. Маршрут «Золотое кольцо» известен с советских времен во всем мире как путешествие по древним русским городам Центральной России, в этом году мы отмечаем его 50-летие. Впервые профессиональная аудитория и самостоятельные путешественники смогут наглядно увидеть 18 регионов ЦФО в едином выставочном пространстве и получить информацию об округе и его туристических возможностях в аккумулированном виде. На тех же принципах развивается маршрут «Серебряное ожерелье России». Санкт-Петербург как мощный якорь позволяет привлечь внимание туристов и к другим регионам Северо-Запада России. Помимо Санкт-Петербурга, маршрут объединяет 10 субъектов: Республику Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области. В свою очередь, маршруты «Великий шелковый путь», «Великий чайный путь» подчеркивают своеобразие восточных, южных регионов страны, Кавказа. Внутри страны и на мировом уровне презентуются и другие маршруты, например, «Русские усадьбы», «Великий Волжский путь» с семьей регионов Приволжья, «Восточное кольцо», объединяющее регионы Дальнего Востока — республики Саха (Якутия) и Бурятия, Камчатский и Хабаровский края. Разрабатываются и действуют маршруты «Русская Арктика», «Реки России». На выставке можно ознакомиться с предложениями ведущих туроператоров и объектов размещения, ближе узнать о новых туристических маршрутах и принять участие в конкурсах и розыгрышах путевок. Потенциальных путешественников порадуют дегустации национальных блюд и выступления фольклорных коллективов. А профессионалы туристской отрасли по праву оценивают предоставленную возможность не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов. Среди основных деловых событий, которые пройдут в течение трех дней работы выставки: Конференция по вопросам развития детского туризма; Семинар Ростуризма и UNWTO по развитию межрегиональных маршрутов «Шелкового пути»; Совещание рабочей группы по вопросам продвижения Чемпионата мира FIFA - 2018 и Кубка конфедераций - 2017; Презентации туристических возможностей Москвы и Московской области; Конференция по малым историческим городам «Настоящая Россия»; Конференция «Правовое обеспечение различных видов туризма»; Круглый стол «Основные тенденции современного развития туристической сувенирной продукции»; Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма; Болгаро-российский круглый стол на тему «Здоровье и отдых — современные тенденции в развитии туристических услуг»; Бизнес-семинар «Мини-курс по SMM-технологиям для продвижения объектов и субъектов туриндустрии»; Круглый стол «Великий Волжский путь. Шаг за шагом»; Презентации турпродукта регионов Центрального федерального округа; Круглый стол по развитию въездного туризма совместно с маркетинговым агентством Visit Russia; Межвузовское совещание по вопросам образования в туризме; Круглый стол «Кавказ — родина гостеприимства»; Круглый стол «Интеграция события в турпродукт»; Практический курс Академии SPA и Welness-туризма Кроме того, впервые в воскресенье, 12 марта, на «Интурмаркете» пройдет День благотворительности. Его цель — поддержка детского хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями и существующего на частные пожертвования. Центральное событие акции — благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в хоспис «Дом с маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья. Аукцион стартует 12 марта в 12.00 в зале № 4. Подробную программу многочисленных мероприятий, которые состоятся в дни работы выставки «Интурмаркет», можно увидеть здесь. /TOURBUS.RU

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