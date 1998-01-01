Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Число выданных россиянам французских виз выросло на 90% Туроператоры комментируют заметное оживление на французском направлении в этом сезоне

Более 600 тысяч российских туристов посетили Францию в 2016 году, количество получающих визы продолжает расти, сообщил сегодня журналистам посол Франции в России Жан-Морис Рипер. "Несмотря на экономические трудности и угрозу терроризма, Франция остается направлением номер один для иностранных туристов. В 2016 году нас посетили 83 млн туристов, более 600 тысяч из них – россияне", — заявил г-н посол. Он также отметил, что в феврале 2017 года в России было выдано на 90% больше французских виз, чем годом ранее. Опрошенные нами эксперты также подтверждают возвращение интереса наших туристов к путешествиям во Францию. "Бронирования туров во Францию на этот год идут довольно активно. Отмечается и большая глубина бронирования - уже есть бронирования вплоть до ноября. Во Франции у наших клиентов на весенне-летний период популярны групповые экскурсионные туры в Париж с размещением в отелях 3*, индивидуальные программы во Франции с размещением в отелях категории 4-5*, непродолжительные уикенд-туры, а также различные групповые семейные туры в парижский Disneyland. На лето есть спрос на виллы и апартаменты на Лазурном берегу, причём бронируется как экономичное размещение, так и виллы класса «люкс».​ Есть также большой интерес к бронированию дорогих отелей 5* и шале класса «люкс», нестандартным индивидуальным турам, оздоровительным, комбинированным программам. Довольно часто заказывают дополнительные услуги и экскурсии, в том числе с индивидуальными гидами", - рассказала нам Наталья Бродская, руководитель отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI Group. "Турпоток во Францию восстанавливается хорошими темпами, высоким спросом пользуются экскурсионные туры, мы фиксируем неплохую глубину бронирования. Есть все основания полагать, что по итогам года мы получим хорошие результаты, которые в разы превысят показатели прошлого года", - отмечает Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа". "Экскурсионная Франция в этом сезоне пользуется спросом, такие туры формируются исключительно на перелете регулярными авиалиниями в рамках динамического пакетирования. Направление это круглогодичное и демонстрирует разнонаправленный спрос и динамику роста. Наибольшим спросом пользуются новогодние каникулы, детский отдых в Диснейленде во время весенних каникул и майских праздников. В эти периоды спрос увеличивается на 15-20%. Минимальная стоимость туров с перелетом стартует сейчас от 372 евро на человека", - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour. «Спрос на поездки в Западную Европу действительно восстанавливается активными темпами, - отметила в беседе с нашим порталом Елена Ермакова, директор европейского департамента компании «Русский Экспресс». – Конечно, объемы по Франции пока что не сравнимы с объемами по Чехии или Венгрии, но прогресс все же налицо. Мы получаем много заявок на Францию, отмечается хороший объем бронирований дорогих туров, хотя групповых заездов пока что мало. Если говорить в целом о годе, то прогнозы у нас позитивные». Марина Бузник, менеджер по направлению Франция компании «Ванд», также говорит о возвращении интереса туристов к отдыху во Франции: «Уже по итогам двух первых месяцев нового года мы отмечаем увеличение продаж по всем европейским направлениям, что связываем прежде всего со стабилизацией валютного курса. По Франции рост наиболее ощутим, поскольку в 2016 году глубина падения продаж на этом направлении была более заметна, нежели по другим европейским странам. Думаю, что по итогам года мы получим хорошие результаты, направление постепенно возвращает утраченные позиции». /TOURBUS.RU

Теги: Франция, Париж, Лазурный берег, Альпы, ЕС, Средиземноморье, Прогнозы-2017 Назад к списку новостей

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