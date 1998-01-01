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Визовый центр Греции в Москве переезжает/ Индия упростит систему выдачи электронных виз/ Посольство России разъяснило правила продления визы в ОАЭ

Визовый центр Греции в Москве сменит адрес

Визовый центр Греции в Москве 17 марта переедет в новое место, сообщается на официальном сайте офиса.

«С пятницы, 17 марта 2017 года, визовый сервисный центр Греции в Москве начнет работу по новому адресу: улица Мытная д. 66, станция метро «Тульская». Все предварительно сделанные записи на визит остаются действительными, никаких изменений вносить не потребуется.

До четверга, 16 марта 2017 года, включительно, визовый сервисный центр Греции в Москве продолжает работу по прежнему адресу: Никитский бульвар д. 17», — говорится в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция обладает одной из самых развитых сетей визовых центров в РФ: в регионах работают 34 ее представительства.

Греция в прошлом году вошла в число самых востребованных летних направлений отдыха россиян: по данным национальной туристической ассоциации страны, турпоток из России в прошлом году составил 900 тыс. человек, что на 30 % больше, чем за год до этого.

Индия упростит систему выдачи электронных виз

Правительство Индии с 1 апреля «в рамках упрощения системы выдачи электронных виз» планирует ввести общую категорию «электронная виза», которая будет разделена на три вида: туристическая, медицинская и бизнес виза. Кроме того, срок действия электронных виз увеличится в два раза — до 60 дней. Об этом со ссылкой на циркуляр Бюро по соблюдению иммиграционного законодательства МВД Индии сообщает РИА «Новости».

В настоящее время иностранные граждане, в том числе россияне, могут получить так называемую электронную туристическую визу через официальный портал. Эта виза позволяет иностранцу не только отдыхать в Индии, но и посещать друзей или родственников, проходить краткосрочное лечение или проводить короткие деловые поездки. Виза выдается за три дня и действительна 30 дней.

Срок действия всех видов электронных виз будет увеличен в два раза — до 60 дней. Также увеличится максимальный срок подачи заявок: если сейчас необходимо подавать заявку не менее чем за 4 дня до поездки, а въезд в Индию должен состояться в течение 34 дней от дня подачи заявки, то с 1 апреля въезд будет возможен в течение 124 дней от дня подачи заявки.

Посольство России в ОАЭ разъяснило правила продления визы в страну

Посольство России в ОАЭ разъяснило туристам, как продлевать визу в страну.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, до истечения 30-дневного срока с момента первого въезда в страну необходимо заполнить электронную анкету в печатном бюро Миграционной службы ОАЭ.

При себе необходимо иметь заграничный паспорт и свой индивидуальный номер (UID — присваивается каждому въезжающему в ОАЭ), который можно узнать при пересечении границы на паспортном контроле (раньше он прописывался в печатной визе).

Стоимость услуги — от 560 дирхамов ОАЭ (примерно $ 152) и выше, в зависимости от эмирата и конкретного учреждения. Продление срока возможно только один раз, — говорится в сообщении.

Продлить визу в ОАЭ можно только в том эмирате, через который был осуществлен въезд в страну.

Напомним, что с 1 февраля россияне получили право бесплатно оформить визу по прибытии в ОАЭ через любой пункт пропуска. По ней они могут оставаться на территории страны в течение 30 дней.

Ранее для посещения Эмиратов необходимо было получить визу заранее, подав онлайн-заявку и оплатив визовый сбор.

/tourbus.ru