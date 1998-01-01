В Египете надеются, что в этом году турпоток в страну вернется к «дореволюционному» уровню

Число туристов, которые посетят Египет в этом году, может приблизиться к уровню до революции 2011 года благодаря инвестициям в безопасность аэропортов и снижению курса египетского фунта, сообщает портал Skift со ссылкой на министра туризма страны.

"Я думаю, если нам повезет в этом году, мы приблизимся к этим результатам. Мы надеемся сократить нынешнее отставание и двигаться дальше", — заявил министр туризма страны Яхья Рашед.

В течение первых двух месяцев 2017 года, по его словам, турпоток показал очень хороший рост. Увеличилось количество бронирований туров из европейских стран, однако оно пока ниже уровня, который наблюдался в 2010 году.

Индустрия туризма Египта пострадала из-за революции 2011 года, за которой последовали массовые акции протеста, а также после крушения российского самолета над Синаем осенью 2015 года, в результате которого погибли 224 человека.

По данным издания, в 2015 году Египет посетили 9,3 млн человек, тогда как в 2010 году количество иностранных туристов составило 14,7 млн.

Согласно данным исследования немецкой компании GfK, бронирования поездок в Египет у туристов из Германии на предстоящий летний сезон выросли на 91%, однако они на 23% ниже уровня 2010 года.

Правительство Египта вложило $50 млн в улучшение систем безопасности аэропортов страны, продолжается их модернизация. Как отметил министр, это должно стимулировать рост турпотока, как и девальвация египетского фунта.

Он также заявил, что надеется на снятие ограничений на поездки в Египет, введенные в России, и восстановление полетов на курорты Шарм-эль-Шейха из Великобритании.

Сергей Толчин, заместитель генерального директора туроператора "НТК Интурист", отметил между тем в беседе с нами, что "говорить о восстановлении турпотока в Египет пока слишком рано. Да, отложенный спрос будет, но каким он будет неизвестно, мы пока даже не знаем дату открытия чартерного сообщения.

Более того, одного спроса мало, для того, чтобы восстановить утерянные объемы Египту будет необходимо восстановить инфраструктуру в том числе и для российских туристов. Так, многие русскоязычные гиды, которые работали в Египте, сейчас либо пере квалифицировались, либо работают на других рынках".

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора "Натали Турс", солидарен с коллегой: "Если министр говорит о восстановлении европейского потока до уровня 2010 года, то такая вероятность есть, но если мы говорим о российском потоке, то он, конечно, не восстановится, даже если авиасообщение между нашими странами возобновят в июле, как предполагают на сегодняшний день.

В 2010 году в Египет приехало порядка 1,5 млн российских туристов и это при совершенно ином курсе рубля, такого объема однозначно не стоит ждать в этом году".

"О каком возвращении к докризисным показателям идет речь? Да, возможно сейчас и есть какая-то положительная динамика со стороны западных рынков, но она заметна только на фоне колоссального падения, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон".

– Для восстановления потока потребуется время - не один и не два года, к тому же для того, чтобы туристы начали возвращаться в Египет, ситуация там должна быть не просто стабильной, а мега стабильной, но пока этого не произошло. Разве прекратились войны в соседних Ливии и Сирии, разве бомбы на Синайском полуострове больше не взрываются, разве прекратились нападения на египетские блок-посты?

Что касается западноевропейских туристов, они намного осторожнее, нежели восточноевропейские, они и в Турцию- то не массово возвращаются, а про Египет и говорить не стоит".

/TOURBUS.RU