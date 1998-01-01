Новости Россия и Микронезия готовятся к взаимной отмене виз Наши эксперты прокомментировали грядущую отмену виз в Федеративные штаты Микронезии и обсудили нынешний спрос на экзотические острова Океании

Россия и Федеративные штаты Микронезии готовятся подписать соглашение о взаимной отмене виз. Распоряжение о подготовке переговоров на эту тему дал МИД России председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации, - сообщает ТАСС. В проекте межправительственного соглашения о безвизовых поездках говорится, что граждане каждой из стран смогут находиться на территории другого государства без виз на протяжении 30 дней. Для более длительного пребывания путешественникам придется оформлять документы. Сейчас в Микронезии россиянам можно оформить визу по прибытии за $ 10, а после — получить разрешение на въезд. Напомним, что Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, состоящее из 607 мелких островов, лишь 65 из которых населены, общее население страны - около 100 тыс. человек. При этом, хотя общая площадь земель в стране составляет всего 702 кмІ, ее эксклюзивная экономическая зона в Тихом океане занимает более чем 2,6 млн кв. км. Формально независимая с 1986 года, страна остаётся тесно связанной с США (статус «свободной ассоциации с США») и зависит от американской экономической помощи. Дмитрий Свердлов, начальник отдела стран ЮВА, Австралии и Океании компании GQ Travel, рассказал нам, что "виза в Микронезию сейчас оформляется по прибытии и сложностей здесь не возникает, поэтому отмена виз, конечно, не окажет никакого влияния на поток, который сейчас стабильный, но не высокий. 80-90% туристов, которые приезжают сюда - это дайверы. Многие туристы думают, что Микронезия - это пляжное направление, но пляжей как таковых здесь нет, зато очень богатый подводный мир, такого разнообразия как здесь, нет больше ни в одной стране мира. Известна Микронезия и гигантским каменными монетами, ставшими достопримечательностью островов Яп. Также здесь есть каменные истуканы наподобие тех, что находятся на острове Пасха". Олеся Никитина, директор туроператора World Tourism services, положительно оценила инициативу отмены визового режима с Микронезией. При этом эксперт отметила, что "на спрос это, впрочем, не окажет никакого влияния. Микронезия - экзотическое дорогое направление, в год мы отправляем туда примерно 50-60 туристов. Это туристы, которые готовы платить за отдых большие деньги и их не смущает ни стоимость визы, ни необходимость ее оформления". Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании "Открытие", уверен, что "отмена виз с Микронезией не простимулирует поток в этот регион, поскольку спрос на экзотические острова минимален. До кризиса 2014 года мы отправляли туда 3-5 туристов в год, а сейчас объемы продаж на этом направлении практические нулевые. Путешествия на эти острова выбирают путешественники, которые уже объездили много стран и ищут новых ощущений". Андрей Припадчев, менеджер компании "Экзотик Тайм", также говорит о том, что "отмена виз с Микронезией не простимулирует поток. Цены на туры в эту страну не дешевые и, конечно, от визового режима здесь ничего не зависит. Спрос на эти острова неплохой, но, кончено, объемы несопоставимы с докризисным временем". /TOURBUS.RU

Теги: Федеративные штаты Микронезии, Тихий океан, Океания, экзотические острова, Визовые новости, Отмена виз Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка