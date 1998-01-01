Новости Укрепление рубля вызвало у агентств опасение за медстраховку Наши эксперты комментируют ситуацию, связанную с тем, что покрытие ряда медстраховок стало ниже требуемых законом двух млн руб.

В последние дни в ряде социальных сетей и электронных СМИ агентства обсуждают вопрос медстраховки, включённой в турпакет, что вызвано заметным укреплением национальной валюты. Дело в том, что сейчас 30 тыс. евро, на которые традиционно страхуют туристов, составляют сумму менее двух млн руб. А именно эта сумма в соответствии с российским законодательством является минимальной для покрытия страхового полиса при отправлении туриста за границу. «По закону медстраховка у выезжающего за рубеж россиянина должна быть с покрытием не менее эквивалента 2 млн руб. У «Библио-Глобуса» в пакете страховка для Кипра - 30 тыс. евро, что составляет около 1 млн 860 тыс. руб. по сегодняшнему курсу. Мы должны отдельную страховку туристу сделать?» – так звучит один из популярных вопросов в социальной сети «ВКонтакте». "Коллапса в связи с тем, что не все страховые компании учитывают курсовую разницу, на рынке не будет. Не могу сказать я и о том, что агенты сильно беспокоятся об этом, у них пока что есть лишь небольшая обеспокоенность. Думаю, что страховые компании и туроператоры решат этот вопрос в самое ближайшее время", - отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон". По словам Юлии Алчеевой, исполнительного директора ERV, "оптимальной ставкой страховой гарантии на сегодняшний день является сумма 40 тыс. евро. В основном страховые компании используют именно этот эквивалент, хотя есть и те, кто оформляет страховку в размере 35 тыс. евро. Однако, на мой взгляд, этой суммы недостаточно, поскольку все-таки нужно оставлять некоторый зазор, чтобы постоянно не пересчитывать размер страховки с учетом курса". Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании "Ванд", в беседе с нами отметила, что в ее компании "пересчитали размер минимального страхового покрытия еще в ноябре. Наша страховая компания нас сразу предупредила о курсовой разнице. Сейчас минимальная ставка покрытия у нас составляет 40 тыс. евро. Думаю, что практически все игроки уже также пересчитали размер покрытия, а те, кто этого не сделал, сделает в ближайшее время, ведь реализовывать пакеты, застрахованные на сумму ниже двух млн рублей, незаконно". "С начала года минимальное страховое покрытие для клиентов нашей компании составляет 40 тыс. евро. Это самая оптимальная ставка, и снижать ее мы не будем. Никакой обеспокоенности на рынке нет, ведь все крупные игроки уже изменили ставку страховки", - заключил Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа". /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка