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Мальта лишилась знаменитого «Лазурного окна»/ Суд подтвердил требование Ространснадзора к авиакомпании "Победа" по сверхнормативному багажу/ "Ласточка" свяжет Краснодар с курортом "Роза Хутор"

На Мальте разрушилось знаменитое «Лазурное окно»

Знаменитое «Лазурное окно» — известковая скала в форме арки высотой 28 метров, расположенная на западе мальтийского острова Гоцо (на фото), обрушилась после сильных штормов, передает BBC News.

Арку можно было увидеть в первом эпизоде сериала «Игра престолов» и в нескольких художественных фильмах. Местные власти недавно установили знаки, запрещающие приближаться к скале, однако туристы эти предупреждения игнорировали.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это «душераздирающая» новость. В своем Twitter г-н Мускат написал, что в последние годы поступали отчеты о том, что всемирно известная достопримечательность все‑таки сильно пострадала от эрозии. «Этот печальный день настал», — добавил он.

Министр туризма страны Эдвард Льюис, в свою очередь, признал, что «Лазурное окно» играло существенную роль в привлечении туристов, однако выразил уверенность, что туристический бизнес на острове сможет пережить этот удар.

Суд подтвердил требование Ространснадзора к авиакомпании "Победа" по сверхнормативному багажу

Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, которые отказали ООО "Авиакомпания "Победа" в иске к Ространснадзору о признании недействительным и отмене предписания от 29 февраля 2016 года, касающегося сверхнормативного веса багажа.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассацию авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2016 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 5 июля отказал ООО "Авиакомпания "Победа" в иске к Ространснадзору о недействительности и отмене предписания от 29 февраля 2016 года, касающегося сверхнормативного веса багажа.

Из материалов дела следует, что в результате проверки ведомство установило, что "Победа" нарушает требования "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации" (ФАП-155), утвержденные Минтрансом РФ.

В связи с этим Ространснадзор выдал оспариваемое предписание об устранении нарушений и обязании изменить правила авиакомпании в части установления тарифов на перевозку сверхнормативного багажа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" оспаривает в суде несколько предписаний Ространснадзора. Так, в производстве суда находятся иски "Победы", касающиеся предписаний ведомства о предоставлении пассажирам горячего питания, установлении видеокамер на борту самолетов и совместного размещения детей.

"Ласточка" свяжет Краснодар с курортом «Роза Хутор»

Скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка" с мая свяжут Краснодар с курортом «Роза Хутор», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Состав из пяти вагонов ежедневно начиная с 1 мая будет отправляться от вокзала «Роза Хутор» в 14:36 мск и прибывать в краевую столицу в 20:44 мск. Из Краснодара поезд начнет ходить со 2 мая. Отправление – в 7:22 мск, прибытие в «Роза Хутор» – в 13:49 мск", — говорится в сообщении.

Стоимость проезда по полному маршруту на основные места составит 870 рублей, на откидные боковые места – 522 рубля.

/TOURBUS.RU



