Ростуризм предупреждает об опасности схода лавин в Альпах

В связи со сходом лавины на горнолыжном курорте во Франции напомнил туристам о соблюдении мер личной безопасности и правил поведения в горах.

"Согласно имеющейся информации, инцидент на горнолыжном курорте Тинь на востоке Франции обошелся без жертв, россиян среди пострадавших нет. Ростуризм рекомендует любителям горнолыжного отдыха выбирать для катания только оборудованные спуски, а также соблюдать меры личной безопасности и правила поведения в горах", — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали туроператоров, реализующих горнолыжные туры во Францию, в обязательном порядке информировать туристов о метеорологической обстановке и уровне лавинной опасности на местах, а также о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий.

Напомним, что в минувший вторник на трассе популярного курорта Тинь во Французских Альпах в секторе внетрассового катания курорта в 9.50 сошла лавина. Ччасть попала на голубую трассу Carline, накрыв, по свидетельствам очевидцев, более десятка лыжников. «Спасательные службы были тут же подняты по тревоге. В результате поисковой операции не было обнаружено никаких жертв, всем лыжникам оказана необходимая помощь", — заявили на курорте.

За первые три дня нынешней недели на курорте выпало около метра свежего снега. Утром во вторник риск схода лавины оценивался в 4 балла из пяти. Сейчас катание в Тине возможно, но на ограниченном количестве трасс.

Напомним, что 13 февраля на этом же курорте под лавиной погибли трое лыжников и гид, которые катались вне официальных трасс.

"За последние дни снега в Альпах выпало очень много, больше, чем за всю зиму и, конечно, это способствует возникновению лавин, - подтвердил в беседе с нами Максим Приставко, заместитель генерального директора компании "Джет Тревел". - Как правило, вне трасс катаются уже опытные лыжники, а предупреждать профессионалов бессмысленно. Каждый и без нас осознает факт вероятности схода лавин и сам принимает решение рисковать ему или нет.

Конечно, мы стараемся информировать горнолыжников, но им и самим нужно оценивать все риски".

"Конечно, мы предупреждаем туристов об опасности схода лавин, - рассказала нам Наталья Сухарева, директор туркомпании "Клуб три кита". - Но отслеживать поведение каждого туриста невозможно, это нужно понимать. Те, кто позволяет себе рисковать, отдают себе в этом отчет и прекрасно понимают все последствия этого самого риска".

"На большинстве горнолыжных курортов оборудованные трассы расположены в лавинобезопасных зонах, и за последнее время я не слышал, что где-то пострадали туристы, которые катаются по этим трассам из-за схода лавин. Администрация курортов следит за состоянием оборудованных трасс.

Другое дело внетрассовое катание по склонам гор. Я не раз наблюдал как полиция «гоняла» таких любителей, но разве можно уследить за всеми! Тем более, что желание дополнительного адреналина гонит экстремалов на неподготовленные склоны у подножий гор и на сами горы.

Я уверен, что люди понимают опасность, которой они себя подвергают. И всё же я считаю, нужно предупреждать о лавинной опасности в любом случае. Может, кто-то задумается и не отправится на снежный склон, над которым нависают тонны снега", - отмечает Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа".

«Инцидентов с туристами на европейских горнолыжных курортах в нашей практике не было. Конечно, мы предупреждаем своих клиентов о таких моментах, но все же все риски, связанные с безопасностью в горах, туристам приходится оценивать самостоятельно, находясь уже непосредственно в зонах катания.

Как правило, мониторингом ситуации, связанной с погодными условиями, занимаются службы курорта и они ежедневно размещают обновлённые погодные данные для туристов в зоне катания, в том числе, и о вероятности схода лавин», - заключила Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI group.

/TOURBUS.RU