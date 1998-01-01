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09 марта
Дума отклонила законопроект о возврате полной стоимости тура в случае форс-мажора
Госдума отвергла скандальный законопроект, который угрожал серьезно повысить стоимость туристических путевок
Госдума не поддержала законопроект, которым предлагалось дать право туристам требовать у туроператора или страховщика возмещения стоимости путевки в полном объеме в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, - сообщает ТАСС.
Авторами такой инициативы год назад выступили депутаты фракции ЛДПР. «В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма до или после начала путешествия, турист имеет право потребовать у туроператора (или страховщика) возместить стоимость турпродукта в полном объеме», – отмечали разработчики в пояснительной записке.
При этом предполагалось, что информация о форс-мажорных обстоятельствах в том или ином государстве публикуется Ростуризмом в государственных СМИ. К форс-мажору, по словам авторов, относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, то есть землетрясение, наводнение, засуха, война, теракт и тому подобное.
Депутаты констатировали, что в случае возникновения подобных ситуаций российские туристы за рубежом оказываются в небезопасной ситуации, а поездка остается испорченной. Поэтому, по их словам, целесообразно предусмотреть норму, согласно которой сообщение Ростуризма о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма является основанием для возврата туристу денежных средств в полном объеме.
Напомним, что, по действующему законодательству, при расторжении договора до начала путешествия в связи с возникновением в стране пребывания туристов угрозы для их жизни, здоровья или имущества гражданам возвращается общая цена турпакета, а после начала путешествия – средства в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.
Отметим, что наши эксперты ранее уже высказывались крайне негативно об этой депутатской инициативе.
«Сложно комментировать подобные инициативы и тем более говорить о реальном влиянии таких законопроектов на позицию туроператоров, - отметил в беседе с нами Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел».
– Конечно, рынок приспособится к любым изменением, вопрос только в том, что работа туроператоров в таком случае будет менее качественной, поскольку придется искать варианты экономии».
«Страховое сообщество выступает категорически против такого законопроекта. В нем, на наш взгляд, есть логическая ошибка. Это какое-то недоразумение, и, конечно, в отношении страховщиков оно действовать точно не будет, - заявила нам ранее Юлия Алчеева, председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков. -
Страхование – это финансовый институт, регулятором которого выступает Центробанк, и мы вправе рассчитывать на поддержку этого здравого регулятора.
С турбизнесом все намного сложнее с точки зрения единого регулятора. Здесь вопрос в экономике. Если гипотетически предположить, что такой «страшный» сценарий будет воплощен в жизнь, то бизнес сразу отреагирует на это повышением цены продукта.
Туроператор закладывает в стоимость продукта реальные расходы, в которые не входят форс-мажорные ситуации, на то они и форс-мажорные.
Если же трактовка будет свободной, туроператорам необходимо будет заложить в стоимость продукта и форс-мажор, что в разы увеличит стоимость путевки и в первую очередь отразится на конечном потребителе».
/TOURBUS.RU
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