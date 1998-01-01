Новости Миконос ждет веселых, любопытных и состоятельных россиян Презентация пока что еще недостаточно «раскрученного» на нашем рынке греческого острова Миконос прошла в российской столице

На минувшей неделе в столице прошла презентация греческого острова Миконос, обретающего всё большую известность на российском туристическом рынке, организованная компанией Greek Escape Luxury Travel. Названный в честь одного из сыновей бога Аполлона Миконос – самый крупный (105 кв. км — с прилегающими островами Делос и Риния) из группы Больших Кикладских островов, по праву считается самым «успешным» и самым космополитичным из доступных для туристов греческих островов. Считается по праву: сравнительно небольшое собственное население острова (около 10 тыс. человек) в сотни раз вырастает в высокий сезон, который продолжается с середины мая до конца сентября. Миконос отличается от других греческих курортов традиционной ориентацией на состоятельную публику - с середины апреля и до конца сентября здесь практически не бывает свободных мест в отелях, а среди отдыхающих нередко можно увидеть знакомые по кино- и телеэкранам лица. Турпоток на Миконос растёт с каждым годом. Например, по данным на июль 2016 г., количество рейсов в аэропорт Миконоса увеличилось на 15% по сравнению с 2015 г. - (с 933 до 1077 рейсов), а с марта по июль 2016 г. было обслужено около 400 тыс. туристов с круизных теплоходов; эта статистика не включает туристов, прибывших на регулярных паромах из Афин и других городов Греции. В чём же притягательность Миконоса? С конца прошлого века он славится как предводимая лучшими диджеями дискотека всемирного масштаба с круглосуточным режимом работы и участием VIP-персон, популярный — особенно у молодёжи европейских стран – богемный центр нескончаемого веселья. Главная туристическая «приманка» Миконоса — его пляжи, протяжённость которых превышает 90 км. Все пляжи — платные (от 7 до 10 евро). Самые знаменитые — известный ещё со времён хиппи Paradise (сегодня на него можно приезжать и с детьми — есть специальная детская площадка), Super Paradise — одна из главных тусовок для всемирно известных персон, Elia — самый длинный и тихий, в отличие от двух предыдущих, с большим выбором водных видов спорта - водные лыжи, парасейлинг, виндсёрфинг и др. Самым дорогим пляжем Миконоса считается Psarou Beach — аренда лежаков с зонтиком на нём стоит от 50 евро, и бронировать их нужно задолго до отдыха. Почти на всех пляжах имеются специальные сектора для «голого» отдыха, на некоторых (Agrari Beach, Paraga, Fokos) они занимают до половины их территории. Как и многие другие греческие острова, Миконос богат историческими памятниками. Своеобразным символом острова являются 7 из когда-то существовавших 28 построенных в XVII веке ветряных мельниц и «маленькая Венеция» - исторический центр столицы Миконоса Хоры, ставшая визитной карточкой острова, где кварталы домов, построенные в венецианском стиле, примыкают непосредственно к кромке воды. Также популярны церковь Богородицы Парапортиани, расположенная недалеко от главного входа в гавань острова (XV — XVII в.), морской и археологический музеи. У пока ещё не очень многочисленных туристов из России – их количество исчисляется пока что сотнями человек - наибольшим спросом пользуются сафари на джипе по окрестностям острова с изолированными пляжами, заброшенным маяком и старым шахтёрским городом и, конечно же, морские экскурсии к близлежащим островам. Самые известные – заповедный Делос, родина Аполлона и Артемиды, и Тинос с величественной церковью Богородицы Тину – местом, собирающим множество паломников. Чаще на арендованных яхтах или же на экскурсионных корабликах туристы обязательно заплывают в живописные гроты и пещеры или же просто перемещаются с пляжа на пляж. На Миконосе насчитывается около шестисот отелей разной степени комфортности. «При сегодняшней репутации Миконоса большая часть отелей относится к категориям 4* и 5*. Среди них я бы выделила цепочку постоянно растущей сети Myconian Collection – в которую входит 9 отелей разной вместимости уровня 5*, поднимающихся от пляжа по горному амфитеатру, а также отдельно расположенные эксклюзивные виллы, - рассказывает генеральный директор компании Greek Escape Luxury Travel Елена Гуменная. - Я бы выделила по уровню комфорта и сервиса ещё отель Santa Marina A Luxury Collection Resort, расположенный на своем собственном пляже в местечке Орнос и славящийся не только безупречным сервисом, но и уникальным Buddha Bar с оригинальными гурмэ-блюдами». Номерам в этих отелях, обычно оформленных лучшими дизайнерами мира, присущи несколько общих черт – как, например, увеличенная площадь, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно на автомобиле класса «люкс» или автобусе повышенной комфортности, в ванных комнатах большинства номеров имеется джакузи, а в структуру отелей входят первоклассные spa- и талассо-центры». Вместе с тем на Миконосе имеется и немало вполне комфортных и не слишком дорогих гостиниц уровня 2* и 3*, расположенных как в Хоре, так и в тихих деревушках. Клиентам, правда, стоит помнить о том, что об отдыхе на Миконосе нужно позаботиться за несколько месяцев до его начала. Лучше всего – зимой, когда имеется наибольший выбор номеров в отелях и действуют скидки раннего бронирования. Регулярных или чартерных авиарейсов из России на Миконос пока нет: добираться следует с пересадкой в Салониках или Афинах — что увеличивает стоимость билета. Время полёта из Афин — 30 мин., стоимость билета — от 70 евро. Кроме того, до Миконоса можно добраться из Афин на судне на воздушной подушке (время в пути — 2-3 часа, 50-60 евро) или на пароме из порта Пирей (5-6 часов, 30-40 евро). Последний способ выгоден тем, что можно, например, взять с собой арендованный автомобиль: такси на Миконосе в разгар сезона заказать практически невозможно, а рейсовые автобусы курсируют очень редко. «В прошлом году, как известно, Греция установила рекорд и по иностранному турпотоку в страну, и по количеству прибывших туристов из России. Мы полагаем, что Миконос вскоре также окажется одним из любимых направлений для российских туристов, хотя бы потому, что именно здесь вы получите привилегированный отдых и массу несравнимых ни с чем другим впечатлений», - считает г-жа Гуменная. /TOURBUS.RU

Теги: Греция, Средиземноморье, Отдых на островах, Летние программы-2017, Лакшери-отдых Назад к списку новостей

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