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09 марта
Workshop «Турбизнес» с успехом прошел в Белгороде, Воронеже и Липецке

 Турбизнес Центральной России «сверил часы» в ходе начавшейся серии традиционных весенних Workshop


Приход весны ознаменовал и начало традиционной весенней серия Workshop «Турбизнес».  В этом году она   стала рекордно  масштабной. Бизнес-мероприятия для профессионалов туризма пройдут в марте и апреле в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении.

 

А началась весенняя серия деловых профессиональных мероприятий трехдневным Road-Show по крупнейшим деловым и промышленным центрам центральной России. На этот раз представители двух десятков ведущих туристических и транспортных  компаний, онлайн-тревел-сервисов и офисов по туризму побывали в Белгороде, Воронеже и Липцке.

 

Мероприятия, включавшие живое общение с турагентствами, мастер-классы и раздачу каталогов, вызвали большой интерес профессионалов туризма Центральной России. Особенно их заинтересовали почти три десятка прошедших в рамках поездки мастер-классов.

Среди наиболее интересных мероприятий, вызвавших итерес профессионалов - рассказ проекта «Слетатm.ру» о том,  как создать эффективное турагентство, презентация новой платформы Go Global Travel для профессионалов туризма, рассказ о новых туристических возможностях Доминиканы от Министерства туризма этой страны, представление летних программ на Черном море от группы компаний «Кандагар» и сочинского комлекса «Дагомыс»,  презентация новой коллекции круизов от компании «Виа Марис», новинки сети BARCELO Hotels в Карибском регионе и многое другое.

  

Как отмечали участвовавшие во встрече ведущие российские турокомпании,  в ходе поездки вновь подтвердилась мысль о том, что, несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги. Этим и объясняется огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах.

 

Так, руководитель отдела продаж компании «Мультитур» Валентин Шубин рассказал нам, что его компания «уже не первый раз с успехом участвует в подобных деловых мероприятиях. Интерес к ним очень большой, к нашему стенду всегда стоит очередь, у профессионалов туризма из регионов к нам всегда много вопросов.

Так, на этот раз особенно часто нам задавали вопрос о раннем бронировании – спрашивали, не будет ли снижения  цен перед высоким сезоном, не «пострадают» ли те агентства и туристы, кто заранее бронирует туры.

Кроме того, много вопросов возникает по российским курортам – особенно по современным отелям, работающим по системе «все включено», с собственными аквапарками и развлекательными комплексами.

Видно, что интерес к внутреннему туризму среди жителей регионов растет, и мы не можем не учитывать это в своей работе».

 

Как отметила одна из посетителей прошедшего в Липецке  Workshop Наталья Попова  (турфирма «Ольга»),  "На этот раз особенно заметно,  как сильно изменился спрос на туристическом  рынке нашего региона.  Покупатели  переориентированы  в сторону российского сегмента, клиенты наших турфирм предпочитают отдых на российском побережье. Мы очень довольны взаимоотношениями с туроператорами,  и всегда выступаем за личное общение  С радостью будем ждать новых встреч и новых предложений от туроператоров!"

 

Напомним, что ближайшие региональные workshop "Турбизнес" пройдут

с 20 по 24 марта в городах Южного федерального округа:

20 марта -   Владикавказ, гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75

21 марта - Пятигорск, гостиница «Интурист», пл. Ленина, д. 13

22 марта - Краснодар, гостиница «Интурист», ул. Красная, д. 109

23 марта - Ростов-на-Дону, отель DON-Plaza, ул. Б.Садовая, д. 115

24 марта - Волгоград, отель Hampton by Hilton, ул. Профсоюзная, д. 13

Полная программа весенней серии Workshop "Турбизнес"

 

Деловая программа этих профессиональных встреч  обещает быть  чрезвычайно насыщенной - в рамках Workshop  пройдут мастер-классы:

- «Доминикана на любой вкус и ее туристические возможности

- Аутентичная Куба

- Туры в Чехию из Ростова-на-Дону от туроператора «Амиго-С»

- Отдых и лечение в ОК "Дагомыс" , курорт Сочи

- Увлекательные туры по Белоруссии

 И многое другое!

 

Продолжается набор для участия в предстоящих Workshop "Турбизнес"

 

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