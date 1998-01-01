Новости Workshop «Турбизнес» с успехом прошел в Белгороде, Воронеже и Липецке Турбизнес Центральной России «сверил часы» в ходе начавшейся серии традиционных весенних Workshop

Приход весны ознаменовал и начало традиционной весенней серия Workshop «Турбизнес». В этом году она стала рекордно масштабной. Бизнес-мероприятия для профессионалов туризма пройдут в марте и апреле в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении. А началась весенняя серия деловых профессиональных мероприятий трехдневным Road-Show по крупнейшим деловым и промышленным центрам центральной России. На этот раз представители двух десятков ведущих туристических и транспортных компаний, онлайн-тревел-сервисов и офисов по туризму побывали в Белгороде, Воронеже и Липцке. Мероприятия, включавшие живое общение с турагентствами, мастер-классы и раздачу каталогов, вызвали большой интерес профессионалов туризма Центральной России. Особенно их заинтересовали почти три десятка прошедших в рамках поездки мастер-классов. Среди наиболее интересных мероприятий, вызвавших итерес профессионалов - рассказ проекта «Слетатm.ру» о том, как создать эффективное турагентство, презентация новой платформы Go Global Travel для профессионалов туризма, рассказ о новых туристических возможностях Доминиканы от Министерства туризма этой страны, представление летних программ на Черном море от группы компаний «Кандагар» и сочинского комлекса «Дагомыс», презентация новой коллекции круизов от компании «Виа Марис», новинки сети BARCELO Hotels в Карибском регионе и многое другое. Как отмечали участвовавшие во встрече ведущие российские турокомпании, в ходе поездки вновь подтвердилась мысль о том, что, несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги. Этим и объясняется огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах. Так, руководитель отдела продаж компании «Мультитур» Валентин Шубин рассказал нам, что его компания «уже не первый раз с успехом участвует в подобных деловых мероприятиях. Интерес к ним очень большой, к нашему стенду всегда стоит очередь, у профессионалов туризма из регионов к нам всегда много вопросов. Так, на этот раз особенно часто нам задавали вопрос о раннем бронировании – спрашивали, не будет ли снижения цен перед высоким сезоном, не «пострадают» ли те агентства и туристы, кто заранее бронирует туры. Кроме того, много вопросов возникает по российским курортам – особенно по современным отелям, работающим по системе «все включено», с собственными аквапарками и развлекательными комплексами. Видно, что интерес к внутреннему туризму среди жителей регионов растет, и мы не можем не учитывать это в своей работе». Как отметила одна из посетителей прошедшего в Липецке Workshop Наталья Попова (турфирма «Ольга»), "На этот раз особенно заметно, как сильно изменился спрос на туристическом рынке нашего региона. Покупатели переориентированы в сторону российского сегмента, клиенты наших турфирм предпочитают отдых на российском побережье. Мы очень довольны взаимоотношениями с туроператорами, и всегда выступаем за личное общение С радостью будем ждать новых встреч и новых предложений от туроператоров!" Напомним, что ближайшие региональные workshop "Турбизнес" пройдут с 20 по 24 марта в городах Южного федерального округа: 20 марта - Владикавказ, гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75 21 марта - Пятигорск, гостиница «Интурист», пл. Ленина, д. 13 22 марта - Краснодар, гостиница «Интурист», ул. Красная, д. 109 23 марта - Ростов-на-Дону, отель DON-Plaza, ул. Б.Садовая, д. 115 24 марта - Волгоград, отель Hampton by Hilton, ул. Профсоюзная, д. 13 Полная программа весенней серии Workshop "Турбизнес" Деловая программа этих профессиональных встреч обещает быть чрезвычайно насыщенной - в рамках Workshop пройдут мастер-классы: - «Доминикана на любой вкус и ее туристические возможности - Аутентичная Куба - Туры в Чехию из Ростова-на-Дону от туроператора «Амиго-С» - Отдых и лечение в ОК "Дагомыс" , курорт Сочи - Увлекательные туры по Белоруссии И многое другое! Продолжается набор для участия в предстоящих Workshop "Турбизнес" РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ WORKSHOP

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