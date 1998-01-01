Новости Горячие новости Вадим Островский стал гендиректором BSI Group/ К поискам пропавшей в Таиланде российской туристки подключились дайверы/ Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Пардубице

Вадим Островский стал гендиректором BSI Group Вадим Островский возглавил туркомпанию BSI Group. Как сообщает пресс-служба оператора, такое решение совета директоров холдинга BSI Global Group связано с расширением состава топ-менеджмента и новыми стратегическими задачами BSI Group. Среди них – дальнейшее укрепление позиций компании на российском и международном туристических рынках. Вадим Островский уже возглавлял BSI Group с 2000 по 2004 год, его общий стаж в туристической отрасли более 25 лет. «Мы не собираемся менять стратегию компании, которая за 27 лет доказала свою эффективность. В числе первоочередных задач я вижу качественное расширение продуктовой линейки, улучшение уровня сервиса и IT-технологий», – говорит г-н Островский. Его предшественник Сергей Гвоздев, возглавлявший компанию в течение последних десяти лет, остается в руководстве BSI Group, его ближайшие профессиональные планы связаны с международными проектами. К поискам пропавшей в Таиланде российской туристки подключились дайверы Полиция попросила дайверов помочь в поисках пропавшей почти три недели назад на тайском острове Ко Тао туристки из России, сообщает местное издание Samui Times. Владелец отеля Коh Тао Hostel ранее обратился в полицию с заявлением о пропаже постоялицы его гостиницы, 23-летней россиянки Валентины Новоженовой. Она прибыла 11 февраля и должна была выписаться 16 февраля, однако в этот день так и не появилась в отеле, чтобы отдать ключи от своего номера. На странице девушки в социальной сети Facebook есть сообщение о том, что она не выходила на связь с 15 февраля. Сотрудники полиции провели обыск номера девушки и попросили в отеле список всех постояльцев на момент исчезновения россиянки. Был также допрошен персонал отеля, проверены звонки и смс на телефоне Валентины, а также опрошены местные бизнесмены, включая владельцев дайв-центров, о том, не видели ли они ее. Как выяснилось, девушка занималась фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания), максимальная глубина, на которую она погружалась – 22 метра. В номере россиянки при вскрытии были обнаружены все ее вещи, кроме полотенца и имевшегося у нее снаряжения для фридайвинга. Полиция попросила дайверов на острове подключиться к поискам пропавшей, так как, по одной из версий, она могла утонуть во время погружения. Расследование ведется в координации с полицейскими следователями провинции Сураттхани, к которой относится остров Ко Тао. На настоящий момент полиции не удалось найти ни одного свидетеля, видевшего девушку 16 февраля, дайверы также пока не нашли ничего, что могло бы помочь в расследовании. Авиакомпания "Россия" открывает чартерные рейсы из Петербурга в Пардубице Авиакомпания "Россия" открывает прямые чартерные рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" в Пардубице (Чехия), сообщил официальный представитель авиакомпании. Первый пробный рейс по новому маршруту "Россия" совершила 5 марта 2017 года. Еженедельные полеты планируется начать с 28 марта по воскресеньям по следующему расписанию: рейс FV 5797 вылетает Санкт-Петербурга в 07:00, прилетает в Пардубице в 08:35, обратный рейс FV 5798 вылетает из Пардубице в 09:35, прилетает в Санкт-Петербург в 13:05. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Boeing В-737. Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. Создана на базе трех региональных перевозчиков группы: "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний". Базируется компания в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге. /TOURBUS.RU

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