Thomas Сook закрывает четыре десятка своих агентств в Великобритании

Наши эксперты рассуждают, можно ли сейчас говорить о «конце эпохи» традиционных оффлайн-турагентств

Ведущий британский туроператор Thomas Сook сообщил о решении закрыть 39 собственных агентств. Теперь его сеть в Великобритании уменьшится с 758 до 719 точек продаж, - сообщает издание Express.co.uk.

По словам издания, в компании считают, чтоо традиционная модель бронирования тура в агентстве претерпевает серьезные изменения. Так, по данным объединения туристических компаний страны ABTA, в прошлом году более 75% британцев бронировали туры в онлайне. При этом, по словам руководства компании, это не ликвидация, а оптимизация розничного бизнеса. Роль фирменных агентств, по-прежнему. очень велика: не менее двух третей всего объема туроператора бронируется -непосредственно в розничных точках.

При этом в компании отмечают, что и формат остающихся агентств уже не соответствует запросам нового поколения. В ближайшем будущем их офисы должны стать более привлекательными, просторными, с детскими зонамии виртуальными возможностями – чтобы, например, увидеть то место, куда туристы решили поехать.

По словам руководителя и основателя самого быстро растущего британского онлайн-тревел агентства Loveholidays Алекса Франсиса, которого цитирует британское издание, ежегодно из оффлайна в онлайн переходит не менее 10% клиентов турфирм: «Традиционным агентствам сейчас нелегко соревноваться с онлайном, прежде всего, потому что онлайн обгоняет их по определению. Однако, хотя некоторые традиционные агентства будут закрываться, они вряд ли исчезнут как формат. Всегда будут клиенты, которые хотят купить тур вживую, советуясь со специалистом. Это, прежде всего, люди, выбирающие дорогие или сложные, эксклюзивные туры.

Отметим также, что по словам Сергея Толчина, директора по продажам «НТК Интурист», с 2011 года, когда было создано совместное предприятие с Thomas Cook, количество турагентств собственной сети «Интурист Магазин Путешествий» стало постепенно оптимизироваться. Сейчас в основном они переданы во франчайзинг, а собственные офисы у оператора остались только в крупных городах.

«Thomas Сook имеет более тысячи агентств и закрытие 39 из них никакой роли в общем процессе деятельности туроператора не сыграет, - считает Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Были закрыты, вероятно, самые нерентабельные агентства, также происходит и в России.

Если в агентстве работают непрофессиональные менеджеры, если у него плохая геолокация, то такое агентство долго не проживет.

Кончно, переход из оффлайна в онлайн заметен, но эта история в России пока что не массовая и вряд ли станет таковой в ближайшие 15 лет. Онлайн хорош для профессиональных покупателей, знающих продукт, а у нас даже не во всех агентствах сидят профессионалы, так что же говорить о самих туристах.

Так что оффлайновые агентства полностью не исчезнут никогда».

Как заявила, в свою очередь, Татьяна Белова, директор по развитию агентской сети туроператора BSI Group, «На тему дальнейшего существования классических турагентств в последнее время довольно много спекуляций.

Но могу с точностью сказать, что активно развивающиеся туристические онлайн-сервисы – это те же туристические агентства, представляющие свой продукт в интернете, и являющиеся по сути теми же классическими туроператорами и турагентствами.

Мировая практика показывает, что многие туристы, попробовав самостоятельный отдых, все же возвращаются к турагентствам из-за предлагаемого комплекса услуг, профессионализма и круглосуточной поддержке. В настоящее время соотношение самостоятельный туристов и тех, кто обращается к услугам турагентств даже в высокотехнологичных и развитых странах составляет 50/50.

Если в ближайшие 10 лет большинство путешественников уйдет в онлайн, за ними в онлайн уйдут и представители туроператоров и турагентств, отвечая предложением на спрос».

«Переход из оффлайна в онлайн - это всеобщая тенденция и Россия тут совершенно не отстает от стран - лидеров. Я полагаю, что в ближайшие 5-10 лет 80% организованного туристического бизнеса уйдет в онлайн, как это случилось с самостоятельными путешествиями. Сильные туроператоры будут стараться усилить свои позиции в онлайне, чтобы сохранить свое доминирующее положение на рынке», - говорит Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Рososhok.

Наконец, по словам Артура Мурадяна, генерального директора компании «Спейс Тревел», профессиональные агентства, способные оказывать консультационные услуги и услуги по бронированию сложных туров, будут развиваться также, как и онлайн-проекты, «объем которых в России растет быстрыми темпами. Онлайн достаточно глубоко внедрился в туротрасль, наша страна более технологически продвинута в плане реализации туруслуг онлайн, чем та же Европа.

Думаю, на рынке будет симбиоз онлайна и оффлайна».

/TOURBUS.RU