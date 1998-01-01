Новости Ростуризм предупредил о появлении поддельных индийских виз Туроператоры комментируют информацию Ростуризма об интернет-мошенниках, предлагающих оформление виз в Индию

Вчера Ростуризм на своем сайте официально предупредил о мошеннических компаниях, реализующих поддельные визы в Индию Так, по данным ведомства, в интернете появились мошеннические сайты, маскирующихся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию. Они выдают клиентам поддельные визовые документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих. "Ростуризм настоятельно рекомендует туристическим компаниям, реализующим туры в Индию, и российским гражданам, планирующим самостоятельные туристические поездки в эту страну, заблаговременно проверять достоверность полученных виз на официальном правительственном сайте Индии", — сообщается на сайте. Напомним, что сейчас гражданам России и СНГ для посещения Индии необходимо оформить визу одного из двух типов – электронную или обычную. Электронная виза дает туристу право на прилет и вылет в одном из девяти аэропортов Индии — Даболим (Гоа), Тривандрум (Керала), Дели, Мумбаи, Колката (Калькутта), Бангалор, Ченнаи, Кочи и Хайдерабад. При прохождении пограничного контроля у туристов с электронной визой снимают отпечатки пальцев. Стоимость визового сбора при оформлении электронной туристической визы составляет $60. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», отметил в беседе с нами, что «туроператоры, работающие на индийском направлении, имеют аккредитацию и никогда не сталкиваются с подобными случаями, которые к тому же можно отнести к очень редким явлениям. Такие поступки могут заинтересовать не только российские правоохранительные органы, но и индийские. Я бы посоветовал инициаторам всего этого процесса не брать на себя такой риск». «Если говорить о спросе на Индию, то сейчас он стабильный. Лидером спроса по-прежнему остается Гоа в сегменте 1-2*, востребованы групповые экскурсионные туры, менее развитый вид отдыха – оздоровительный. Индия само по себе направление совсем нее бюджетное и без субсидирования авиационных программ она вряд ли покажет значительный рост. Здесь , конечно, я не говорю о Гоа, который демонстрирует очень хорошие показатели», - добавил г-н Мурадян. «Я не слышал о мошеннических сайтах, выдающих поддельные визы в Индию, - соглашается с коллегой Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие». – Есть сайт, похожий на государственный, на котором предлагают оформить визу на Шри-Ланку по цене, превышающей официальные тарифы на 60%. Но это не мошеннический сайт, просто кто-то под видом государственного сайта пытается обогатиться. А вот про Индию я не слышал. К тому же кому пришло в голову продавать поддельные визы, когда высокий сезон на этом направлении подходит к концу? Итогами сезона мы остались довольны, объем продаж в нашей компании увеличился на 40% по отношению к прошлому году. Мы смогли предложить нашим клиентам интересный продукт по низкой цене. В пределах 50 тыс. рублей можно приобрести полноценный экскурсионный тур на 7 дней. Привлекательные тарифы предлагает «Аэрофлот», если брать билеты заранее, то можно купить их за 20 тыс. в обе стороны». Наконец, Регина Савина, менеджер по направлению Индия компании «Ванд», также сообщила о том, что не сталкивалась с поддельными сайтами по оформлению виз в Индию: «Эта не наша история, мы аккредитованы при посольстве и никогда не столкнемся с подобными проблемами. Возможно, кто-то из самостоятельных туристов попался на уловку мошенников». /TOURBUS.RU

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