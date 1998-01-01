ЭТО ЛЮБОПЫТНO: Проходящий сейчас в Дубае Гастрономический фестиваль стал крупнейшим за всю его историю

В этом году, приобретя в ходе фестиваля блюдо всего за $8, можно выиграть квартиру в одном из дубайских небоскребов

Дубайский гастрономический фестиваль – это ежегодный праздник вкуса, в честь которого по всему эмирату проходят кулинарные мероприятия, дегустации и выступления звездных шеф-поваров. В этом году 17 дней подряд, с 23 февраля по 11 марта, лучшие кафе и рестораны уже в четвертый раз знакомят гостей Дубая с кухнями всех стран мира и последними гастрономическими трендами.

Цель фестиваля – продемонстрировать все разнообразие, творческий потенциал и многонациональность кулинарного предложения Дубая, спектр которого включает как пятизвездочные заведения высокой кухни, так и повседневные закусочные и кафе с доступными ценами. Дубайский гастрономический фестиваль проводится при поддержке Дубайской организации «Фестивали и розничная торговля» (DFRE), которая входит в состав Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (ДТКМ).

«Высший пилотаж» показывают в эти дни не только элитные рестораны, но и так называемые «скрытые жемчужины» Дубая - уютные кафе и закусочные, горячо любимые местными жителями, но пока малоизвестные среди туристов. Постоянные посетители Дубайского гастрономического фестиваля уже знают, что богатый ассортимент и мастерство поваров идут рука об руку с привлекательными ценами, а насыщенная программа мероприятий заметно подогревает аппетит.

В этом году обязательно стоит заглянуть на пляжную площадку Etisalat Beach Canteen, посетить ресторанную неделю Miele и принять участие в розыгрыше «От обеда к победе»(Dine&Win).

«Дубайский гастрономический фестиваль дает возможность изучить все кулинарное изобилие эмирата, в котором найдется место и колоритной трапезе в пустыне, и изысканному ужину на берегу залива. Это мероприятие по праву делает Дубай значимой точкой на гастрономической карте мира», - отмечает Иссам Казим исполнительный директор Корпорации туризма и коммерческого Маркетинга Дубая.

На центральной площадке фестиваля Etisalat Beach Canteen организованы не только дегустации, но еще и пляжная йога, детские спортивные игры и другие развлечения для всей семьи. В этом году пляжный клуб, открытый для всех желающих,станет в четыре раза просторнее. Здесь можно познакомиться с местными рестораторами, отведать блюда уличной еды на ярмарке фудтраков или устроить пикник на пляже, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах AlIslami под руководством известных шеф-поваров.

Самой изысканной составляющей фестиваля стала Дубайская ресторанная неделя Miele, в рамках которой 15 ресторанов высокой кухни по всему городу представили специальные меню из трех блюд по привлекательной цене в 199 дирхамов ($54). Попробовать эти произведения кулинарного искусства можнотолько с 23 февраля по 4 марта.

Гостям ресторанной недели будут предложены блюда всех стран мира, от арабской до аргентинской, в том числе в исполнении таких звездных шеф-поваров, как Джейсон Атертон (ресторан Marina Social), Хайнц Бек (ресторан Social byHeinz Beck) и Гари Родс (ресторан RhodesW1).

Чтобы узнать больше о тайной стороне гастрономической жизни Дубая, можно отправиться в тур «Скрытые жемчужины Дубая» (Dubai Hidden Gems), который включает посещение десяти лучших, но еще малоизвестных мест гастрономической карты Дубая. Египетские, эмиратские, американские и многие другие рестораны боролись за престижное звание - лучшие были отобраны на открытом голосовании. В соревновании приняли участие независимые местные кафе и закусочные, отличающиеся высоким качеством блюд и особенно приятной атмосферой.

Одно из нововведений Дубайского гастрономического фестиваля-2017 – это общегородской конкурс «От обеда к победе» (Dine&Win), который обещает моментальные выигрыши каждому участнику, посетившему более тысячи ресторанов (в аэропорту Дубая и в самом городе).

Гурманы и любители вкусной еды, которые потратят не менее 30 дирхамов ОАЭ ($8) в ресторанах и закусочных, задействованных в этом розыгрыше, получат специальные призовые карточки. По ним можно получить подарок прямо на месте, но главное их преимущество в том, что они дают право участвовать в грандиозной лотерее, главный приз в которой – квартира-студия премиум-класса в Дубае.

/TOURBUS.RU