Новости Выяснилось, когда лучше всего бронировать билеты на майские праздники Туристический метапоисковик momondo предоставил нашему порталу результаты первого весеннего исследования рынка авиабронирования, проведенного в 27 странах

Бронирование рейсов на майские праздникив европейские города прямо сейчас позволит россиянам сэкономить в среднем до 25% от стоимости перелета. В ходе исследования международный туристический метапоисковик momondo проанализировал 7,4 млрд запросов из 27 стран, включая Россию по ста наиболее популярным направлениями определил оптимальное время для приобретения авиабилетов. Третий год подряд городские поездки входят в топ-5 любимых россиянами форматовдля отдыха. На этот раз по популярности их опережают только выезды на пляж, дачу и автомобильные путешествия. «Согласно масштабному опросу momondo, в 2017 году около трети (32%) российских самостоятельных туристов собираются исследовать другие города во время очередного отпуска. Кроме того, как мы заметили по данным на февральские праздники, интерес к путешествиям в Европу начал активно расти. В первой десятке наиболее востребованных на День защитника направлений было представлено сразу семь европейских: Прага (+456% по сравнению с прошлым годом), Рим (+277%), Милан (+405%), Париж (+275%), Барселона (+357%), Амстердам (+341%), Будапешт (+271%)», – рассказывает нам Ирина Рябовол, представитель momondo России. Начало весны стало лучшим временем для планирования следующего городского отдыха. «Экономия средств важна для многих россиян. В связи с этим мы рекомендуем практичным путешественникам бронировать рейсы в европейские уголки за 57 дней до вылета, чтобы «поймать» самые бюджетные варианты. Получается, сейчас как раз самое время приобретать билеты на майские праздники», – заявляет Ирина Рябовол. «В связи с укреплением рубля многие россияне снова потянулись в Европу. Особенно возросла популярность Праги. Так, по нашим данным, столица Чехии на первом месте среди наиболее популярных городовв весенний период. Это одно из самых бюджетных европейских направлений, в том числе и благодаря достаточно низкому курсу кроны», – добавила Ирина Рябовол. ТОП-10 популярных среди россиян маршрутов на весну и лучшее время для бронирования авиабилетов: Направление Лучшее время для бронирования Москва - Прага За 59 дней до вылета Москва - Париж За 60 дней до вылета Москва - Рим За 57 дней до вылета Москва - Барселона За 45 дней до вылета Москва - Будапешт За 60 дней до вылета Москва - Амстердам За 52 дня до вылета Санкт-Петербург -Прага За 60 дней до вылета Москва – Лиссабон За 58 дней до вылета Москва - Милан За 57 дней до вылета Москва - Мюнхен За 58 дней до вылета /TOURUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка