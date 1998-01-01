Кто виноват в аресте россиян на Шри-Ланке?

Наши эксперты обсуждают историю с задержанием и депортацией девятерых российских граждан, находившихся на Шри-Ланке с туристическими визами

Как стало известно в минувшие выходные, 27 февраля миграционная полиция Шри-Ланки проверила паспорта и визы у группы россиян, проживавших на одной из курортных вилл. Паспорта у девяти человек полицейские в ходе проверки изъяли, предложив прийти за ними 1 марта. Когда россияне пришли за паспортами, им предложили немедленно покинуть страну, а затем отправили в миграционный лагерь в Коломбо.

По словам одного из пострадвших, Михаила Степаненко, трое из задержанных владеют на Шри-Ланке компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе. К ним у полиции возникли "претензии по работе". Остальные, как он утверждает, с компанией никак не связаны.

Большей части группы из девяти граждан России, задержанных на Шри-Ланке на прошлой неделе, были предъявлены обвинения в нарушении миграционных правил, сообщило между тем в субботу посольство России на Шри-Ланке.

"Большинству задержанных россиян были предъявлены обвинения в нарушении правил пребывания в стране: ведение бизнеса по туристической визе, работы по туристической визе. Те, у кого были резидент-визы, могли не иметь лицензии на преподавание уроков сёрфинга. Лицам, нарушившим законы страны пребывания, придется, к сожалению, за это отвечать», — говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.

Вчера в посольстве РФ «Интерфаксу» сообщили, что задержаныне на Шри-Ланке россияне вылетят в Россию во вторник.

"Вопрос решили. В понедельник их выпустили из места пребывания и во вторник они должны будут вылететь из Шри-Ланки", — сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Опрошенные нами эксперты между тем считают, что в инцинденте виноваты сами россияне, «смешивающие» отдых с бизнесом.

«Мы занимаемся исключительно туризмом и отправляем наших клиентов на Шри-Ланку, как и в другие страны, с целью отдыха. Если турист решил заняться бизнесом, он это делает на свой страх и риск и здесь туроператоры за него не отвечают, - говорит Татьяна Степанова, ведущий менеджер отдела экзотики компании «КМП-групп». – С нашими туристами никогда и никаких проблем на Шри-Ланке не возникает, у нас две принимающих компании в стране и мы «отслеживаем» каждого своего туриста.

Шри-Ланка в этом году неплохо продается, особенно востребованы комбинированные туры с Мальдивами. Сейчас на направлении ожидается традиционный спад, поскольку в стране начинается сезон дождей. По итогам год мы планируем получить хорошие показатели».

«Во всех странах, а не только на Шри-Ланке, запрещено работать по туристической визе. Органы миграционного учета просто выполняли свою штатную работу, проверить могут любого туриста, и если его документы в порядке, никаких претензий к нему не возникнет. Но если нарушен период въезда, время максимального нахождения в стране, то, конечно, появятся вопросы, - говорит Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел».

– В произошедшей ситуации нет ничего экстраординарного. Вообще тема оформления правильной визы очень актуальна. У многих туристов колоссальная неграмотность в этом вопросе. Если вы едите работать обычная туристическая виза вам не подойдет. Даже музыканты, приезжающие с концертом в ту или иную страну обязаны оформить разрешение на работу».

Светлана Муромская, менеджер по направлению Шри-Ланка компании «Ванд», не видит в сложившейся ситуации ничего удивительного: «В любой стране мира не разрешено работать без соответствующего на то разрешения. Да, для того, чтобы получить разрешение на работу надо быть ценным сотрудником, чтобы работодатель был заинтересован в тебе, все проблемы с разрешением берет на себя именно работодатель, но если этого разрешения не было вовсе, то человека депортируют, такой закон действует во всех странах».

«Что касается туристов, которые приезжают на Шри-Ланку с целью отдохнуть, то никак проблем у них не возникнет. В Азии вообще очень лояльно относятся к туристам, любят их. И если уважать законы страны и визовые правила, то никогда никаких неприятных ситуаций не произойдет.

Мы занимаемся Шри-Ланкой уже 20 лет и за все это время наши туристы не сталкивались с нетактичным отношением», - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU