Новости «Аэрофлот» получил допуски на рейсы в Австралию и Новую Зеландию Туроператоры обсуждают, вызовут ли интерес у наших туристов новые программы полетов национального перевозчика

Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски Росавиации на выполнение рейсов в Сидней (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия), говорится в материалах ведомства. Росавиация выдала "Аэрофлоту" допуск по обоим направлениям на один рейс в неделю. Как пояснил представитель авиакомпании, перевозчик планирует заключить с авиакомпаниями-партнерами код-шеринговые соглашения на выполнение рейсов в Австралию и Новую Зеландию. "В соответствии с требованиями авиационных властей Австралии и Новой Зеландии, даже при выполнении рейсов в качестве маркетингового партнера в рамках код-шерингового соглашения авиакомпания обязана получить назначение. В соответствии с требованиями российского законодательства, для получения назначения авиакомпания должна сперва получить в Росавиации допуск к перевозкам по соответствующей линии", — сказал он. По его словам, "Аэрофлот" в феврале 2017 г. подал заявления в Росавиацию на получение допусков на перевозку пассажиров и грузов по маршрутам Москва — Сидней и Москва — Окленд. "При этом авиакомпания не планирует выполнение собственных рейсов в Сидней и Окленд, перевозка пассажиров на данных маршрутах будет выполняться исключительно в рамках код-шеринговых соглашений с авиакомпаниями-партнерами", —цитирует «Интерфакс» представителя "Аэрофлота". «Успех рейсов «Аэрофлота» во многом будет зависеть от цены, удобства перелета, чтобы стыковки были без лишних ночевок в транзитных пунктах, от тех партнеров, с которыми перевозчик заключит код-шеринговые соглашения, - рассказала Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании «Ориентал Дискавери». – Конкуренция на австралийском направлении высокая. Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines, китайские перевозчики – все они дают неплохие тарифы, привлекательные предложения есть и у Korean Air. Дефицит перевозки наблюдается лишь в пиковые даты». Говоря о спросе на направлении, эксперт назвала его стабильным: «Продажи идут неплохо, достаточно много заявок на групповые заезды. В прошлом летнем сезоне мы отмечали хорошую динамику продаж, хотя Австралия обычно не была востребована у российских туристов в это время года». В то же время Ирина Меньшова, заместитель генерального директора компании «Мидас-тур», сомневается в востребованности рейсов «Аэрофлота»: «На направлении достаточно много перевозчиков и дефицита нет. «Аэрофлот» может привлечь клиента только ценой, но не думаю, что они будут летать в Австралию за 40 тыс. рублей в обе стороны. Это просто нецелесообразно. В свое время «Трансаэро» выходил на этот маршрут с удобным рейсом, перевозчик делал лишь дозаправку в Китае и летел дальше, но даже он не выдержал конкуренции. Важен еще и тот факт, что российский турпоток в Австралию заметно снизился. Одна из причин – проблемы с выдачей виз, если лет 10 назад визу можно получить за 48 часов и отказов практически не было, то сейчас объем отказов достигает 50%. Это стало причиной того, что Австралия как направление в нашей компании практически перестала развиваться. Да, туристы едут, но их поток минимален. К тому же Австралия открыто заявляет о том, что не имеет заинтересованности в российском потоке. Ситуация с Новой Зеландией выглядит лучше, соответственно и поток туда более высок». Лада Попело, директор департамента туризма компании «Карибский клуб», также говорит, что «востребованными рейсы «Аэрофлота» будут только в том случае, если перевозчик предложит очень хорошую цену и удобные стыковки, в противном случае не думаю, что «Аэрофлот» ждет успех на этом направлении, особенно при том объеме перевозки, которая сейчас существует на направлении. Если говорить о спросе на этом дальнем направлении, то он не большой. Продажи идут, но назвать их активными, конечно, нельзя. Туры в Австралию не бюджетные, они дороже даже туров в Южную Америку. Да и оформление визы занимает от 3 до 5 недель». /TOURBUS.RU

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