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Россия и ЮАР отменяют визы с 30 марта

Наши эксперты обсуждают, скажется ли отмена визового режима на востребованности среди наших туристов экзотического южноафриканского направления

Россия и ЮАР с 30 марта взаимно отменят визы, - сообщается сегодня в твиттере посольства РФ в Южно-Африканской Республике.

Как сообщалось в январе, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении протокола между правительствами России и ЮАР о взаимной отмене визовых требований.

В правительстве сообщали, что протокол предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов.

Введение безвизового режима с ЮАР будет способствовать росту турпотока из России в эту страну, - отмечает Ассоциация туроператоров России.

"Увеличение произойдет в первую очередь за счет туристов из регионов, которым уже несколько лет для получения визы требовалось личное присутствие в консульстве в Москве", — говорится в сообщении АТОР.

Однако, учитывая специфику направления, существенного прироста туроператоры не ожидают, уточнили в ассоциации.

"За последние два года спрос на ЮАР снизился. Тем не менее мы ожидаем, что после введения безвизового режима турпоток должен вырасти", — отметила менеджер департамента экзотики туроператора "Русский Экспресс" Кристина Назарова.

По ее словам, сейчас ЮАР занимает 3-4-е место по спросу среди стран Африки, расположенных южнее экватора.

На взгляд директора компании «Ультра Тревел Люкс» Михаила Муравьева, отмена виз с ЮАР – реальный шаг к увеличению турпотока, особенно из российских регионов.

«Значительный сегмент иногородних туристов был не задействован в таких программах, а сейчас станет возможным выезжать не только в ЮАР, но и в соседние Намибию, Ботсвану и Зимбабве, это в целом увеличит турпоток в Африку. Ведь большинство перелетов в Намибию и Зимбабве осуществляются через Йоханнесбург, приходилось получать транзитную визу ЮАР. Теперь будет гораздо удобнее», – подчеркнул эксперт.

«После того, как в прошлом году ЮАР ужесточила миграционные правила, турпоток в страну значительно снизился, - заявил в беседе с нами Вадим Шувалов, гендиректор компании «Мама Африка». - Безусловно, безвизовый режим несколько простимулирует спрос, особенно из регионов, немного выправится спрос и на MICE-поездки.

Ведь очень сложно собрать группу из 40 человек, 30 из которых для оформления визы должны будут ехать в Москву.

Такое решение - первый шаг к отмене виз внутри стран БРИКС, и, конечно, это не может не радовать. Решение ужесточить визовые правила было необоснованным и неправильным, потому его нужно менять».

«Это решение значительно увеличит поток российских туристов, ведь сейчас направление чувствует себя слабо, - говорит Динара Дадажанова, менеджер по ближневосточному направлению компании «Миракль». - Необходимость приезжать за визой в Москву часто меняет планы туристов, и они либо отказываются ехать в ЮАР, либо летят далее, не используя эту страну в качестве транзитной остановки, что также негативно отражается на направлении».

«Облегчение визового режима облегчит работу как нам, так и туристам. Ведь направление это многогранное и российские туристы испытывают к нему большой интерес», - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU