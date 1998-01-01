Новости Czech Airlines – на взлёте Чешский национальный авиаперевозчик рассказал о хороших показателях минувшего года, которых удалось добиться, в том числе, и благодаря оживлению на российском туррынке

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе авиакомпании Czech Airlines, здесь подвели окончательные итоги минувшего года. Согласно итогам финансово-хозяйственной деятельности, перевозчиком была получена общая прибыль в размере 241 млн крон. В сравнении с 2015 годом, когда прибыль компании составила 223 млн крон, можно говорить о росте прибыли на 8%. Операционная прибыль Czech Airlines в 2016 году составила 285 млн крон. "Авиакомпании Czech Airlines в прошлом году удалось воспользоваться благоприятными условиями в авиационном секторе и после уплаты налогов достичь прибыли в размере 241 млн крон. Выросли все показатели перевозок, мы открыли 11 новых маршрутов, расширили парк воздушных судов на один самолет ATR 72, при этом количество рейсов в среднем за год увеличилось более чем на 9%,“ – рассказал Йозеф Синчак, председатель правления Czech Airlines. По его словам, "положительная прибыль была обусловлена несколькими факторами: более эффективным использованием самолетов – в среднем на 10%, оживлением спроса в России и Украине (особенно во второй половине 2016 года), более высокой коммерческой загрузкой самолетов и, безусловно, удержанием эксплуатационных расходов на уровне прошлого года. Мы сохранили стратегию на упрощение бизнес-модели, сосредоточились на прибывающих в Чехию пассажирах, на новых рынках и сегментах клиентов, а в декабре ввели новую систему тарифов в режиме branded fares, благодаря которой добились роста показателя занятости пассажирских кресел. В январе 2017 года он достиг в среднем 75%, что означает повышение на 12 процентных пунктов в год“. Среди факторов, обусловивших позитивные результаты финансово-хозяйственной деятельности, следует отметить и перевозки для других авиаперевозчиков, в первую очередь в Саудовской Аравии, продажу дополнительных услуг и выгодные цены на топливо. „Учитывая существенное изменение макроэкономических показателей, в частности рост цен на топливо, движение валютных курсов доллара США, евро и чешской кроны и, конечно, растущую конкуренцию, в 2017 году мы планируем операционную прибыль значительно ниже сегодняшних цифр – на уровне десятков миллионов крон", – добавил г-н Синчак. Как сообщается также, в прошлом году авиакомпания Czech Airlines перевезла на своих 17 лайнерах 2,71 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2015 году. В 2016 году Czech Airlines увеличили загруженность воздушных судов в среднем на 10% при росте числа рейсов на 9%, что составляет 3,5-процентный рост. Занятость пассажирских кресел на регулярных рейсах Czech Airlines в прошлом году возросла почти на 1 процентный пункт и составила 75,4%. В этом году Czech Airlines планирует небольшое увеличение трафика и готовится к открытию новых маршрутов в Орхус, Лиссабон, Мальмё, Рейкьявик и Верону. Кроме того, в летнем сезоне возобновятся сезонные рейсы на Мальту, в Бильбао, Бейрут, Линчёпинг, Порту, Эр-Рияд, Скопье и Векшё. В начале апреля парк воздушных судов компании будет увеличен на один самолет ATR 72 по договору операционного лизинга. Благодаря этому число эксплуатируемых воздушных судов ATR вырастет до восьми, а самолетный парк компании составит в общей сложности 18 самолетов. Напомним, что авиакомпания Czech Airlines – флагман авиационной отрасли Чешской Республики и современная европейская авиакомпания, предлагающая пассажирам свои услуги с октября 1923 года. Таким образом, Czech Airlines – одна из четырех старейших авиакомпаний мира. Авиакомпания Czech Airlines является одним из основателей Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), а в 2001 году она стала членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Акционерами авиакомпании Czech Airlines являются компании Korean Air Lines (44 %), Travel Service (34 %), PRISKO (19,735 %) и Czech Insurance Company (2,265 %). Благодаря сотрудничеству с партнерскими авиакомпаниями в зимнем сезоне 2016-2017 гг. пассажиры Czech Airlines могут воспользоваться регулярными рейсами в более чем 90 пунктов назначения в 45 странах мира. /TOURBUS.RU

Теги: Czech Airlines , Чехия, Прага , Авиакомпании, Восточная Европа, Йозеф Синчак Назад к списку новостей

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