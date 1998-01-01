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Французские авиадиспетчеры начинают сегодня забастовку/ Часы за 110 тыс. евро украли у российского туриста в центре Парижа/ Россиянка разбилась в Паттайе, упав с 27 этажа

Французские авиадиспетчеры начинают сегодня забастовку

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить число полетов в тех зонах, которые контролируют авиадиспетчерские центры Бордо, Бреста и Экс-ан-Прованса.

Работники центров управления воздушным движением Бордо и Бреста будут бастовать с 6 по 10 марта, Экс-ан-Прованса — с 7 по 9 марта, сообщают французские СМИ.

Это скажется примерно на четверти рейсов, которые пересекают юг Франции или осуществляют полеты туда, а также на трети маршрутов на западе страны. В том числе это частично затронет рейсы из парижских аэропортов Шарль де Голль, Орли и Бове.

Часы за 110 тыс. евро украли у российского туриста в центре Парижа

Российский турист был ограблен в выходные в столице Франции, злоумышленники украли часы за 110 тыс. евро, сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел около 4 часов утра в ночь с субботы на воскресенье на улице Опера в I округе Парижа. Как сообщает газета, к мужчине подошли двое злоумышленников, сорвали с него часы марки Graham стоимостью 110 тыс. евро, после чего убежали.

Улица Опера (Avenue Opera), одна из центральных улиц французской столицы, ведет от Оперы Гарнье к Лувру.

Le Parisien добавляет, что 3 марта неизвестные украли часы еще более дорогие часы Audemars Piguet за 210 тысяч евро у туриста из Венесуэлы в VIII округе Парижа. Причем этот инцидент произошел днем у входа в бутик Yves Saint-Laurent на улице Монтень.

Россиянка разбилась в Таиланде, упав с балкона на 27 этаже

Россиянка погибла на курорте Паттайя (Таиланд), выпав с балкона квартиры, расположенной на 27 этаже, сообщает Pattaya Today в понедельник.

Как пишет издание, туристка из Москвы погибла во время вечеринки. Последний раз живой ее видели на балконе. Тело нашли позже во дворе.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Тело москвички направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

/TOURBUS.RU