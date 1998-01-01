Валентина Матвиенко сообщила, что план по обеспечению безопасности аэропортов Египта выполнен на 90%

По словам спикера Совета Федерации, «остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции плана»

План по обеспечению безопасности аэропортов Египта выполнен более чем на 90%, однако остались четыре позиции, заявила в ходе своего визита в Каир спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, - сообщает «Интерфакс».

"С удовлетворением хочу сказать, что авиационные власти и спецслужбы двух стран провели колоссальную работу по реализации совместного плана мероприятий по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Можно сказать, что этот план выполнен более чем на 90%. Остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции этого большого совместного плана", — сказала г-жа Матвиенко журналистам по итогам встречи с главой парламента Египта в Каире.

"Как только египетская сторона ответит, что и эти четыре позиции доработаны до конца, выезжает наша группа экспертов — и делает окончательное заключение", — добавила спикер.

Спикер подчеркнула, что после произошедшей авиакатастрофы над Синаем Россия не может даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов пассажиров курортов.

"Все ждут объявления даты — когда начнется авиасообщение. Могу сказать — в ближайшей перспективе. И мы с моим коллегой будем всячески этому содействовать. Я это обещаю", — сказала она.

Кроме того, по словам г-жи Матвиенко, правительство РФ утвердило протокол между Россией и Египтом, необходимый для возобновления прямого авиасообщения.

"И мы ждем решения египетской стороны о сроках, когда этот протокол будет подписан", — сказала спикер.

Напомним, что месяц назад Появились сообщения о том, что начало возобновления авиасообщения между Египтом и Россией вновь откладывается. Как сообщал тогжа информированный источник, "россияне вновь проверили готовность нового каирского терминала к приему российских туристов, проверка носила комплексный характер с использованием различных спецсредств.

"Российские специалисты сделали выводы, что в настоящее время в аэропорту Каира не в полной мере выполнены все замечания и требования к организации безопасности, что были ранее озвучены российской стороной".

"Мы сохраняем надежду, что наши специалисты по безопасности каирского аэропорта уже в ближайшее время исправят все недоработки, и мы сможем открыть аэропорт для российских самолетов", — добавил тогда источник.

«Ситуация с затягиванием сроков открытия Египта не удивляет. По моему мнению, которое не изменилось с последних разговоров о скором открытии Египта, страна будет открыта не раньше конца лета, - отметил между тем в беседе с нашим порталом Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел».

- Если в ближайшее время Египет не откроют, туроператоры окончательно сформируют программы и переориентироваться им будет сложно. Они должны будут делать это в ущерб другим направлениям, а на это пойдут не все. Ведь альтернативы Египту сейчас намного больше.

Острой необходимости в этом направлении в том формате, в котором она представлена сейчас, на рынке уже нет».

«Мне кажется, что тему Египта обсуждать уже бессмысленно, можно будет говорить об этом, когда мы увидим первые рейсы, - отметил в свою очередь Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Сначала это будут регулярные рейсы из Москвы в Каир, через какое-то не скорое время запустят и чартеры из Москвы.

Но хочу напомнить, что это направление хорошо грузилось именно за счет регионов, поэтому о хорошем потоке в Египет можно будет говорить только после запуска чартеров из регионов России».

/TOURBUS.RU