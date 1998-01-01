Аэропорт Пулково представил новые летние рейсы в Италию, Грецию, Норвегию и Грузию

Представители петербургского аэропорта рассказали о ряде новых туристических направлений, по которым этим летом полетят лайнеры из Северной столицы

Расписание аэропорта Петербурга на лето 2017 года пополнилось несколькими новыми маршрутами, однако по большей части это повторение пройденного: в «тучные» для туризма годы они, в основном, уже осуществлялись, но затем были остановлены из-за кризиса, - cообщает наш корреспондент в Северной столице.

Вместе с тем полетная программа Пулково на сезон 2017 года вызвала среди специалистов большой интерес: в минувшую пятницу узнать ее подробности собрались около ста представителей турбизнеса и других профессионалов.

Однако новинки летней перевозки, которая стартует с последнего воскресенья марта и длится до аналогичного в октябре, оказались относительными. В таком качестве были охарактеризованы регулярные рейсы в Катанию и в Кавалу, в Кутаиси и Берген.

При этом действительно новыми для Питера направлениями можно назвать разве что Кутаиси и Берген – в первые два пункта назначения уже летали. Кроме того, возобновятся прямые перелеты из Петербурга в Шанхай, Загреб и Белград, открытые летом 2016 года.

В целом полетная программа из Пулково летом 2017 года явно вырастет, поскольку KLM, к примеру, собирается вдвое увеличить число рейсов из Питера в Амстердам (до 14 в неделю), а Finnair готовится летать в Хельсинки до 20 раз в неделю.

При этом большая часть рейсов, ориентированных на туристов, начнет осуществляться в Петербурге с конца апреля. Так, старт множества вылетов в Турцию (Анталья, Даламан, а затем и Бодрум), в Грецию (на Крит, Родос и т. д.), на Кипр (Ларнака) и в Тунис (Энфида) запланирован на период 25-30 апреля. А вот аналогичные рейсы в Западную Европу (в Испанию, Италию, Черногорию и пр.) начнут выполнять, в основном, с конца мая.

Если говорить о полетных программах туроператоров, в целом они уже сформированы. Так, «Пегас Туристик» с 25 апреля намерен ежедневно летать в Анталию на бортах авиакомпаний NordWind и Turkish Airlines, с этой же даты (трижды в месяц) на лайнерах NordWind в Даламан, а с 25 мая, трижды в месяц, на самолетах «Уральских авиалиний» в Бодрум.

Кроме того, оператор будет активно предлагать на рынке туры в Грецию (Крит и Родос), в Тунис (Энфида и Джерба), в Испанию (Барселона и Майорка), в Болгарию (Бургас) и на Кипр (Ларнака).

Примерно в том же ключе намерены действовать и другие игроки рынка. В частности, НТК «Интурист» готов почти ежедневно отправлять клиентов в Турцию и Грецию, а также располагает большими возможностями по Италии (Римини, Катания, Неаполь), Болгарии (Бургас и Варна) и Черногории.

В свою очередь, Coral Travel намерен возить туристов из Петербурга в Турцию на рейсах Turkish Airlines и Nord Wind с 23 апреля ежедневно, предлагая Даламан и Бодрум, а также имеет серьезные полетные программы по таким направлениям, как Испания (Барселона, Майорка), Болгария (Бургас), Тунис (Энфида, Джерба) и Греция (Крит, Родос).

Несмотря на возросший интерес к полетам за рубеж, внутренние направления все равно остаются на пике спроса. И это легко заметить по запланированным на лето 2017 года полетным программам из Пулково. В частности, в сезон в Симферополь из Петербурга ежедневно станет отправляться по 5-7 воздушных лайнеров, а в Сочи будут летать от трех до пяти самолетов. Например, «Интурист» готов отправлять клиентов из Питера в Сочи (а также в Абхазию) ежедневно, а в Симферополь – трижды в неделю.

Комментируя ситуацию, генеральный директор «НТК» «Интурист» Виктор Тополкараев подчеркнул: в этом сезоне компания делает акцент как на программах в Турцию, так и на наших южных курортах. «Турция сделает все для того, чтобы вернуть россиян на свои курорты, а программы раннего бронирования показывают, что интерес к ней с их стороны высок, – говорит он.

– Если трезво оценивать положение и понимать, что значительная часть клиентов ориентируется только на соотношение цена/качество, есть серьезный риск их оттока за рубеж. Однако спрос на Сочи тоже наверняка будет».

В свою очередь, глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что «показатели бронирования в крымских объектах размещения уже на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года». «Особой конкуренции с Турцией мы не боимся, поскольку в Крыму есть много того, чего нет там, - подчеркнул он. – Уверен, что полуостров мог бы принять и 8 млн туристов в год, однако сейчас этого не позволяет сделать логистика и, скорее всего, в сезоне 2017 года показатель останется на уровне в 6 млн».

/TOURBUS.RU