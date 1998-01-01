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Пропавший в открытом море в Таиланде россиянин найден живым/ Ростуризм попросил туроператоров предупреждать клиентов о сейсмообстановке в Турции/ Генконсульство РФ опровергло наличие бомбы у задержанного в Египте россиянина

Пропавший в открытом море в Таиланде россиянин найден живым

У побережья Пхукета нашли живым 48-летнего россиянина, который сутки провел в открытом море после того, как его унесло сильным течением во время снорклинга, сообщает издание Phuket News.

Группа из четырех россиян решила поплавать с маской и ластами, а также позаниматься подводной охотой в 8 км от острова Рача-Ной, к югу от Пхукета. На место погружения они прибыли в четверг днем на катере, который наняли утром. После того, как к назначенному времени группа не вернулась на катер, капитан Ритирон Салига поднял тревогу.

«Я предупреждал россиян о том, что погода не очень хорошая, и, когда они не вернулись на место встречи, обратился к капитанам других судов по соседству, чтобы они помогли в поисках», — рассказал он изданию.

Местному рыболовному судну удалось найти и доставить на берег трех россиян к вечеру четверга, а судьба четвертого, Дмитрия Сомова, оставалась неизвестной. Капитан вызвал на помощь морскую полицию и представителей военно-морских сил Таиланда.

Утром в пятницу рыболовному судну Siri Num Chok удалось найти Дмитрия и доставить на Пхукет, лишь через сутки после того, как друзья были унесены в море большими волнами.

«Я благодарю всех, кто участвовал в поисках и благодаря кому я смог вернуться на берег», — сказал г-н Сомов Phuket News.

Ростуризм попросил туроператоров предупреждать клиентов о сейсмообстановке в Турции

Как сообщает газета Daily Sabah, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в городе Самсат в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. За основным землетрясением последовали три толчка меньшей силы. По словам мэра Самсата Юсуфа Фирата, пять человек получили легкие ранения, были повреждены несколько зданий.

«По предварительным данным, жертв не зарегистрировано. В Федеральное агентство по туризму информации о пострадавших российских туристах не поступало. Ростуризм просит туроператоров, реализующих туры в Турцию, сообщать своим клиентам о сейсмологической обстановке», — говорится в сообщении.

В Ростуризме также попросили российских туристов, находящихся на территории Турции, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности. При этом в Российском союзе туриндустрии отметили, что регион, который затронуло землетрясение, не пользуется популярностью у туристов из России.

«Это не побережье, так что в туристическом контексте название города у нас вообще не звучит. Там есть археологические памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, насколько я знаю, экскурсии туда наши операторы тоже не предлагают», — рассказала «Интерфакс» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Генконсульство РФ опровергло наличие бомбы у задержанного в Египте россиянина

У задержанного в аэропорту Александрии гражданина РФ не было при себе взрывчатки, сообщили «Интерфаксу» в генконсульстве России в Александрии.

«У задержанного россиянина при себе взрывчатки не было. Это сто процентов», — сказали в российской дипмиссии. «Остальные вопросы, касающиеся его задержания, пока проясняются», — отметил собеседник агентства.

Ранее египетские СМИ сообщили о задержании россиянина в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии в связи с обнаружением у него взрывного устройства. По предварительным данным, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который направлялся в Стамбул.

В свою очередь, в генконсульстве РФ в Александрии сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с властями в Египте и проверяют информацию о задержании гражданина РФ со взрывным устройством в аэропорту Александрии. «Генконсул находится в контакте с местными властями, вице-консул находится непосредственно в аэропорту Александрии. В настоящий момент они проверяют эту информацию, разбираются в ситуации», — сказали «Интерфаксу» в российской дипмиссии.

/TOURBUS.RU