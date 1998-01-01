Booking.com и Airbnb будут платить НДС с услуг, оказанных в России

Наши эксперты обсуждают, увеличатся ли теперь цены для клиентов иностранных систем онлайн-бронирования

Booking и Airbnb встали на налоговый учёт в России и будут теперь начислять и выплачивать НДС с услуг, оказанных на территории РФ. Также на налоговый учёт встали другие гиганты интернет-бизнеса. Об этом сообщил Hotelier.PRO.

В связи со вступлением в силу так называемого закона «о налоге на Google» с 1 января 2017 многих отельеров беспокоил вопрос, кто будет платить налог за бронирование номеров в российских отелях – они сами или иностранные площадки. Суть закона состоит в том, что иностранные компании, занимающиеся электронной коммерцией в России, теперь должны стать налоговыми агентами – исчислять и удерживать НДС. Для этого ФНС создала для них специальные личные кабинеты, через которые будет происходить взаимодействие компаний и налогового органа. Эксперты отмечают, что таким образом государство хочет уравнять в правах российские и зарубежные компании, работающие в России. В первый раз сдать налоговую декларацию и уплатить НДС необходимо до 25 апреля.

Напомним, у Booking.com уже было российское подразделение «Букинг.Ком Русиа». Но операционным юрлицом Booking.com в нашей стране была иностранная компания. Поэтому «Букинг.Ком Русиа» НДС не платил. Теперь ситуация для сервиса бронирования изменится, и встаёт вопрос – кто раскошелится на НДС?

«Понятно, что эти 18% откуда-то должны возникнуть: либо плюс к цене размещения, либо минус к прибыли поставщика и посредника. НДС может быть условно распределён между отелем, сервисом бронирования и потребителем, но в любом случае это дополнительное обременение», – прокомментировал Георгий Мохов, учредитель юридического агентства «Персона Грата».

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уверен, что потребители в данной ситуации окажутся защищены. «Вряд ли налоговое бремя ляжет на гостя. Здесь вопрос в бизнесе. Если услуги Booking.com для отелей станут дороже, они выберут другой канал. Таким образом, цена на размещение для клиентов, скорее всего, не вырастет. Кроме того, НДС будет уплачиваться только в том случае, когда российский клиент бронирует номер на территории нашей страны. Не думаю, что это повлияет на их бизнес», – рассказал г-н Прасов.

«Цены не изменятся. В случае c Booking.com клиент платил в отеле, и клиент уже оплачивал НДС. Затем отель оплачивал услуги букинга (комиссию), которые теперь будут с НДС.

В случае с Airbnb сбор компания добавляла сверху к стоимости, выставленной арендодателем. Сбор для клиентов во всех странах одинаковый», - рассказал в беседе с нами Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR.

«Насколько мне известно, вопрос о том, кто будет платить НДС в связи с изменением налогового законодательства РФ, ни в Booking.com, ни в Airbnb пока не решен. Формально по всем бронированиям российских отелей, совершенных в 2017 году через эти системы бронирования, НДС должен заплатить отель», - говорит Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com.