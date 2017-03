Новости Нужен ли в Крыму all inclusive? Наши эксперты обсуждают заявление Ростуризма о необходимости развития в отелях Крыма системы «все включено», а также делают прогнозы на предстоящий летний сезон

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил о необходимости развития системы «все включено» в Крыму, сообщает РИА "Новости". «Нам нужно серьезно будет поработать над широким использованием системы «все включено», потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», - сказал г-н Сафонов. Он отметил, что развитие системы all inclusive позволит сделать Крым привлекательным круглогодичным направлением отдыха. По его словам, в Крыму есть отели, которые представляют услуги в формате «все включено», но пока их мало. Между тем, внедрение системы «все включено» увеличит стоимость продукта, а многие участники рынка указывают именно на рост цен на размещение в Крыму, что, по их мнению, негативно повлияет на организованный турпоток. Цены на размещение в Крыму в этом году, по сравнению с прошлым сезоном, выросли на 10-15%. «Естественно, это негативно отразится на спросе, тем более на фоне открытия Турции», – считает коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах, чьи слова приводит АТОР. При этом некоторые крымские отели подняли цены и вовсе на 20-40%. Среди них – отели, пользовавшиеся наибольшим спросом в прошлом году. Участники туроператорского рынка считают, что руководители объектов, скорее всего, неверно оценили истинные причины своей популярности (закрытые Турция и Египет, «перегрузка» Сочи и пр.) и точно так же неверно рассчитывают на «аншлаг» и в этом году. По мере осознания нереалистичности таких прогнозов самими отельерами, полагают эксперты, опрошенные АТОР, рынок еще увидит снижение цен на эти объекты. Ожидается, что это произойдет примерно в апреле-мае, однако это уже не гарантирует им хорошую загрузку в сезон, т.к. активные продажи Крыма уже стартовали – говорят участники рынка. «Идея с развитием системы «все включено» бесспорно привлекательная, но по опыту турецких отелей мы знаем, что это массовая история. На такую систему должны перейти все отели, а не единичные, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Переход на такую систему приведет к удорожанию проживания минимум на 500-600р. в день, что в нынешних реалиях уж точно не приведет к росту потока, поэтому и обсуждать ее преждевременно», - рассказал в беседе с нами Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». Комментируя спрос на направлении, эксперт заявил, что «на сегодняшний день объем бронирований уступает прошлогодним показателям на 20%, но причина не в цене, которая выросла лишь на 5% по отношению к прошлому году. Дело в том, что Крым исчерпал клиентскую базу, которую он сумел наработать за последние 2-2,5 года. Как правило, туристы приезжали в Крым с других направлений, в том числе и с российских и, удовлетворив свой интерес, начали возвращаться на любимые пляжи, новых клиентов сейчас практически нет. Туристы более консервативны, чем думают наши чиновники, и, привыкнув к какому-то направлению, они неохотно меняют его на новое.

Хочется отметить, что ничего страшного в том, что поток начал снижаться, нет. Как правило, всегда после значительного роста наступает спад. Опять же, если туроператоры фиксируют спад, то это не означает, что спад происходит в целом по рынку. Вероятно, идет переток туристов из организованных в самостоятельные, поскольку наши коллеги из крымских отелей спада не отмечают. Просто изменился способ покупки тура, и, возможно, в целом по рынку по итогам года будет рост». «Первое, о чем говорят туристы по возвращении из Крыма - это дороговизна продуктов и в целом питания на полуострове, система «всё включено» могла бы решить эту проблему. Туристы указывают на то, что в Крыму цены московские и даже выше. Если властям удастся решить этот вопрос, то одной крупной проблемой на пути к турпотоку станет меньше», - рассказал, в свою очередь, Владимир Кулешов, генеральный директор компании «ХотТурист». «Количество объектов, которые работают на системе «все включено» в Крыму, безусловно, надо увеличивать, туристы её любят. Но не нужно забывать и о развитии сервиса в Крыму в целом и о том, что необходимо не допустить увеличения стоимости размещения. Бронирование Крыма уже идет полным ходом, однако туристы предпочитают бронировать более экономичные варианты, чем в прошлом году», - заключила Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». /TOURBUS.RU

