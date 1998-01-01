Norwegian Air обещает возить из Европы в США за $65

Авиакомпания Norwegian Air заявила о запуске "самых дешевых" трансатлантических рейсов. Авиаперелет из пяти городов в Великобритании и Ирландии в США будет стоить $65 в одну сторону - сообщают СМИ, но эта цена в реальности выше, – информирует АТОР.

Как пишет портал Travel Mole, всего лоукостер Norwegian Air запускает 10 новых маршрутов с выполнением 38 еженедельных трансатлантических рейсов из аэропортов Эдинбурга, Белфаста, Корка, Шеннона и Дублина. Рейсы будут обслуживать три направления на восточном побережье США с акцентом на более мелкие, менее загруженные аэропорты «с хорошим доступом» в Нью-Йорк и Бостон.

Такая стратегия, применяемая и другими европейскими лоукостерами, включая Ryanair, позволяет значительно сократить расходы по наземному обслуживанию и снизить тарифы для потребителей.

Пункты прилета в США будут включать себя международный аэропорт Стюарт (для желающих попасть в Нью-Йорк), аэропорт Провиденс (в полутора часах езды от Бостона) и международный аэропорт Брэдли в центре штата Коннектикут. Последний из упомянутых находится примерно в двух часах езды от Нью-Йорка и Бостона.

Рейсы будут выполняться на новых самолетах Boeing 737 MAX.

C 15 июня Norwegian запускает рейсы из Эдинбурга в Стюарт, Провиденс и Брэдли. Рейсы из Белфаста (Северная Ирландия) в Стюарт и Провиденс стартуют 1 июля. Первые в истории трансатлантические рейсы из Корка (в Провиденс) и новые маршруты в США из Дублина и аэропорта Шеннон (в Провиденс и Стюарт) также начнут выполняться с 1 июля 2017 года.

Авиакомпания Norwegian заверяет, что заявленная полетная программа – только начало более масштабного проекта. Компания намерена наращивать объем перевозки в Брэдли и уже выполняет рейсы в восемь крупных аэропортов США из Лондона (Гатвик).

Представители компании «КМП Групп» отмечают, что предложение Norwegian может заинтересовать какую-то часть российских туристов. Однако сложность состоит в том, что подобная поездка реализуема только при наличии действующей визы в Великобританию или Ирландию. Если такой визы нет, то придется открывать транзитную визу, что осложняет весь процесс.

При этом АТОР указывает, что рассмотрении и сравнении цен надо учесть, что сумма в "65 долларов" у Norwegian Air, про которую написали СМИ, является рекламной ценой, а на официальном сайте авиакомпании уже сейчас нельзя найти билет по такой стоимости. По сообщению BBC News, "стандартный" билет лоукостера будет стоить 99 долларов в одну сторону, при том, что обычный трансатлантический рейс из Дублина в Нью-Йорк стоит от 655 до 2755 долларов (данные Reuters).

При этом сейчас на официальном сайте Norwegian Air билетов из Белфаста в Нью-Йорк дешевле $219 в одну сторону - поэтому есть резонное предположение, что и упомянутые "99 долларов" являются очередной "промо-ценой".

Оксана Блида, руководитель американского направления компании UNEX, в беседе с нашим порталом выразила сомнение относительно востребованности новых рейсов норвежского лоукостера у российских туристов. «Если прибавить к заявленным тарифам все таксы и сборы, то тариф увеличится минимум до 200 долларов, к тому же российскому туристу нужно будет добраться из Москвы до того же Дублина, а тарифы на этом маршруте бюджетными не назовешь. Не стоит забывать и том, что рейсы лоукостера будут осуществляться из небольших аэропортов, а это дополнительные расходы. Таким образом, итоговая цена перелета будут сопоставима с перелетом из Москвы.

Думаю, что эти рейсы рассчитаны прежде всего на европейского туриста. При этом для российского рынка, как альтернативный вариант, это тоже будет интересно, не для массового туриста, конечно, но все же».

«Туристы, конечно, в первую очередь выбирают перелет прямыми рейсами, но вот бизнес-тревел, как правило, ориентируется на цену, для них она в приоритете. Самый бюджетный вариант на сегодняшний день – это стыковочные перелеты а/к Lufthansa. Если Norwegian Air смогут конкурировать по цене с немецким перевозчиком, то потребители пересядут на Norwegian Air», - заключил Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел».

/TOURBUS.RU