Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский туропоток в Испанию вырос почти на 7% Наши эксперты комментируют рост интереса наших туристов к поездкам в Испанию и прогнозируют предстоящий летний cпрос

Испанию в январе 2017 года посетили 63,6 тыс. российских туристов, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный институт статистики (INE) страны. Общее число туристов, приехавших в Испанию в первом месяце 2017 года, составило 3,9 млн, что на 3,5% превышает показатель за январь 2016 года. Традиционно больше всего путешественников прибыло в Испанию из Великобритании (796,2 тыс., рост на 15%), Германии (485,4 тыс., +3,5%) и Франции (469,8 тыс., снижение на 0,6%). В январе больше всего туристов для отдыха в Испании выбрали Канарские острова (1,2 млн), автономные сообщества Каталония (850,5 тыс.) и Андалусия (521 тыс.). Столицу Испании Мадрид в январе посетили 486,2 тыс. туристов (рост на 22,3%). В отделе туризма посольства Испании (Turespana) нашему порталу сообщили, что за прошедший 2016 год Испанию посетили 1.079.040 гостей из России, увеличение общего числа российских туристов по сравнению с 2015 годом составило 2,2%. При этом 71, 4 тыс. россиян посетило страну с экскурсионными целями.

«Надеемся, что начатая тенденция роста на испанском направлении продолжится и в 2017 г. По нашим прогнозам, ожидается увеличение российского турпотока на 10%», заявили нам в испанском турофисе. «Объем бронирований Испании в нашей компании соответствуют данным Национального института статистики страны. Наконец-то туристы начали понимать, что покупать туры заранее выгодно, поскольку чем ближе к сезону, тем меньше мест в достойных отелях. Так, на Тенерифе мы уже сталкиваемся с нехваткой мест, поскольку в отсутствие Египта европейские туристы активно бронируют этот курортный остров, - рассказал нам Александр Гайдухин, руководитель испанского отдела компании «Амиго-С». – По итогам года мы ожидаем хороших показателей. Конечно, они еще не будут выше объемов докризисных лет, но наверняка превысят продажи прошлого года. Этому в частности будет способствовать открытие визовых центров в регионах, что присходит как раз сегодня». . Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, в свою очередь, рассказала нам, что «сейчас многие направления начинают показывают прирост туристического потока и неудивительно, что Испания тоже сообщила о положительной динамике.Это пока еще небольшие цифры, потому что Испания по итогам 2015 года «просела» приблизительно на 30-35%. В условиях кризиса российские туристы предпочитают экономить, а в Испании отдых сопровождают высокие сопутствующие расходы, недостаточно развита система питания All-inclusive. К тому же многие туристы едут в Испанию не только ради пляжей, но и ради шопинга и развлечений. Эффект высокого валютного курса привел к тому, что все эти составляющие отдыха стали ощутимо дороже. Но сейчас ситуация стабилизируется и по итогам раннего бронирования Испания вошла в тройку самых популярных стран, уступив лишь Турции и Греции. Самыми востребоваными направлениями следующего лета у нас должны стать побережья курортами станут традиционно Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста- Маресме и о-в Майорка». «Бронирования по Испании в январе шли очень хорошо, мы получили на 15% больше заявок на туры в эту страну, чем в аналогичный период прошлого года. Большой популярностью пользуется отдых на Канарских островах, а также индивидуальные туры с сочетанием отдыха на побережье с пребыванием в Барселоне и Мадриде. Запросов по Испании на летний сезон-2017 уже очень много: в основном, это запросы на виллы и дорогие отели сегмента luxury. Брони есть уже практически на весь летний сезон-2017 года, вплоть до конца сентября», - говорит Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора BSI GROUP. «Мы отмечаем значительный рост продаж туров по акции «Раннее бронирование» ввиду того, что наши партнеры в Испании предлагают хорошие скидки - до 45% при бронировании туров до 30 апреля - рассказала нам Анна Абашкина, руководитель направления Испания туроператора ANEX Tour. - Причины роста очевидны – снижение курса евро и выгодные акции от отелей Испании. Мы стараемся расширять ассортимент отельной базы на всех побережьях и уверены в том, что предстоящий летний сезон окажется успешным. Что касается проблем с выдачей виз в январе, то они никак не повлияли на спрос, продажи остались стабильными». «На испанском направлении сейчас заметны рос спроса и увеличение глубины продаж. Туристы стали раньше задумываться о летнем отдыхе, чему способствует достаточно стабильный курс рубля, а также привлекательные цены отелей в период раннего бронирования, - рассказала нам Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия». - . В этом году мы значительно расширили номерной фонд и предполагаем, что и далее сохранится хорошая динамика. Правда, например, если откроют Египет, то он может оттянуть часть туристов с испанского направления, но очень небольшую». /TOURBUS.RU

Теги: Испания, Каталония, Барселона, Мадрид, Коста-Брава, Тенерифе, Летний сезон-2017, Turespana Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка