Новости Перетянут ли зарубежные курорты наших туристов? Наши эксперты комментируют данные Росавиации о заметном увеличении полетов россиян за границу

Оценивая перспективы приближающегося летнего сезона, эксперты высказывают уверенность в перераспределении турпотока с внутреннего на внешнее направление. Однако при этом они не склонны сгущать краски и полагают, что обвала на отечественных морских курортах не произойдет – сообщает наш петербургский корреспондент. Изменение ситуации подтверждают и данные Росавиации. К примеру, в январе этого года в целом по нашей гражданской авиации количество перевезенных ею пассажиров выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, более чем на 20%. Причем если пассажирооборот внутри страны вырос на 15,6%, то за рубеж – на 29,3%. В частности, в петербургском Пулково в январе пассажиропоток возрос на 29,8%, и если на внутренних воздушных линиях он увеличился на 24,2%, то на международных - на 43%. И если авиакомпании, в основном осуществляющие регулярные перевозки внутри страны, в объемах выросли на 15-20%, то «чартерные» демонстрируют куда большие показатели. К примеру, AZUR air в январе 2017-го увеличила объемы перевезенных пассажиров почти на 45%, Nord Wind – без малого на 106%, а Royal Flight – на более чем 137%. Это не может не свидетельствовать о том, что россияне вновь потянулись на отдых на зарубежные курорты. «Если говорить о «пляжном» отдыхе, здесь внутренний туризм, безусловно, ждут испытания, – считает Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-тревел». - Это связано с тем, что привлекательность туров по России, ранее обусловленная курсом рубля, в этом сезоне снизилась, а при равной (а то и более низкой) цене на «пакет» качество услуг на зарубежных курортах все же остается выше». По ее мнению, часть «внутренних» клиентов, в прошлые годы отдыхавших на нашем Юге, отправится за границу, включая, конечно, и Турцию. «Однако экскурсионный турпоток, скорее всего, внутри страны и впредь будет расти», – полагает она. А вот Ивета Шефлер, генеральный директор компании «Иволга», не склонна преувеличивать размеры оттока «внутренних» туристов за рубеж. «Не думаю, что появление на рынке «пляжной» Турции как-то «обвалит» соответствующее направление внутреннего туризма, поскольку у части клиентов уже появился вкус к отдыху на родине», – констатирует она. - Если учесть наличие определенного градуса патриотизма, наши курорты все равно сохранят большую часть клиентуры». По ее оценке, экскурсионные и другие направления внутреннего туризма все равно продолжат рост, поскольку «у нас есть что посмотреть и куда съездить». В целом согласна с такой оценкой и исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Если в прошлом году мы говорили об ажиотажном спросе на отдых внутри страны, сейчас динамика положительная, но в пределах 10-15% относительно уровня 2016-го», – замечает она. И констатирует, что во многом это связано как раз с соотношением рубля и основных валют, а также с возвращением на рынок Турции. При этом Майя Ломидзе уверена, что Россия летом 2017 года все равно останется «в выигрыше», поскольку «на первом месте по числу туристов, как и во все предыдущие, будет Россия, и в частности Краснодарский край». /TOURBUS.RU

Теги: Внутренний туризм, Выездной туризм, Авиакомпании, АТОР, Летний сезон-2017, Морской отдых Назад к списку новостей

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