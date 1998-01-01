Новости Горячие новости Гендиректор PAC Group получил французскую медаль/ «РусЛайн» полетит в три страны Балтии/ Таиланд передумал выдавать туристам бесплатные визы

Гендиректор PAC Group получил французскую медаль Генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин получил медаль Medaille du Tourisme. Эта официальная награда, учрежденная Министерством иностранных дел и Министерством экономики Франции за заслуги в области развития туризма во Франции, - рассказали нам в пресс-службе туроператора. Вручение медали состоялось 28 февраля в консульстве Франции в Москве. Илью Михайловича поздравил лично генеральный консул Франции в России Марк Седий. Он также вручил гендиректору PAC Group диплом за подписью государственного секретаря Франции по коммерции и туризму Матиаса Фекл. Напомним, компания PAC Group является многолетним лидером по Франции среди российских туроператоров и неоднократно была признана Агентством по развитию туризма во Франции Atout France лучшим туроператором на направлении. ИД "Турбизнес" и портал TOURBUS.RU поздравляют г-на Иткина с почетной наградой! «РусЛайн» полетит в три страны Балтии Авиакомпания «РусЛайн» объявила об открытии нескольких новых рейсов в страны Балтии из Москвы и Санкт‑Петербурга. Из российской столицы перевозчик с 29 мая начнет полеты в Ригу (все дни недели, кроме субботы), а с 11 июня в Палангу (Литва) — рейсы будут выполняться по вторникам. Кроме того, в Палангу «РусЛайн» с 10 июня будет летать и из Санкт‑Петербурга. Также из Северной столицы в конце мая авиакомпания откроет рейсы в Вильнюс и Таллин. Ранее «РусЛайн» объявлял, что в летнем расписании 2017 года откроет рейсы из Москвы в Лейпциг (Германия) и из Санкт‑Петербурга в Берген (Норвегия). Таиланд передумал выдавать туристам бесплатные визы Власти Таиланда пересмотрели условия программы по стимулированию туризма за счет бесплатного оформления туристических виз, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство внутренних дел Таиланда. Таиланд с 1 декабря 2016 года отменил сбор за однократные туристические визы и сократил вдвое сбор за визы по прибытии. Изначально планировалось, что такие условия будут действовать в течение трех месяцев, но в начале февраля было одобрено продление программы еще на полгода. Однако итоговый приказ министерства внутренних дел Таиланда содержит другие условия. "Для иностранцев, обратившихся за визой 1 марта, возвращение визового сбора стало сюрпризом, поскольку приказ министерства внутренних дел был опубликован лишь за день до этого", — говорится в сообщении. Согласно документу, с 1 марта по 31 августа визы оформляются бесплатно только обладателям паспортов Андорры, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Маврикия, Папуа – Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана. Россияне имеют право на безвизовое посещение Таиланда с туристической целью на срок до 30 дней. Если турист планирует более длительное пребывания в стране, ему потребуется получить визу. "Данное решение правительства Королевства коснется лишь ограниченной части российских туристов", — считают в АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: PAC Group, Таиланд, Визовые новости, РусЛайн, Литва, Латвия, Эстония Назад к списку новостей

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