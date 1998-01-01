Новости Банки захотели изучить план «возрождения» Трансаэро Наши эксперты скептически оценивают информацию об интересе ряда кредиторов авиакомпании-банкрота к планам по ее возвращению на рынок

Кредиторы попросили у нынешнего руководства обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» детальный бизнес-план создания нового перевозчика. Это следует из писем топ-менеджеров Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ), «Абсолют банка» и «Юникредит банка» гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину, - сообщает газета «Ведомости». Как писал ранее наш портал, еще в ноябре г-н Бурдин предложил банкам план создания новой авиакомпании под брендом «Трансаэро» в ноябре. Суть его состояла в том, чтобы задолженность была конвертирована в акции нового перевозчика. Парк новой авиакомпании должен состоять из пяти лайнеров SSJ100 десяти самолетов Boeing 737. Рентабельная деятельность новой авиакомпании не гарантирует возврата всех средств, но вернуть можно будет больше, чем при распродаже активов в рамках конкурсного производства, объяснял ранее г-н Бурдин. По его подсчетам, для запуска новой авиакомпании нужны первоначальные инвестиции в $12–13 млн. Банки же смогут распустить резервы, созданные под долги «Трансаэро», указывал Бурдин. По информации издания, глава правления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев уже выразил принципиальную заинтересованность в создании новой авиакомпании. Но для принятия решения он запросил детальный бизнес-план. Он также отметил, что распустить резервы согласно требованиям ЦБ можно будет не по факту конвертации долга в акции, а только после улучшения финансового состояния новой авиакомпании и роста ее справедливой стоимости. Директор департамента по работе с проблемными активами РСХБ Елена Кашуба в свою очередь запросила дополнительно информацию об активах, которые планируется внести в новую авиакомпанию, и анализ финансового состояния «Трансаэро». Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев подтвердил прежнюю информацию о том, что финансировать новую авиакомпанию Сбербанк не планирует, но запросил информацию – ведутся ли переговоры с «ВЭБ-лизингом» и «ВТБ-лизингом» о поставке самолетов в новую авиакомпанию, как идет проработка маршрутной сети и как идут переговоры с другими кредиторами. Начальник управления по работе с проблемными кредитами «Юникредит банка» Сергей Брякин просит представить детальный план восстановления производственной деятельности. C другими банками переговоры идут только в телефонном режиме, но ни один не выступил однозначно против плана, уверяет человек, близкий к «Трансаэро». Напомним, что «Трансаэро» прекратила полеты в октябре 2015 г., двумя месяцами позже в компании было введено наблюдение. Долги «Трансаэро» оцениваются в 250–260 млрд руб., в том числе банкам – около 90 млрд руб. Реестр кредиторов еще не сформирован. Вчера, на фоне этой публикации, котировки акций «Трансаэро» подскочили на 20%. Кроме того, в среду стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 24 мая решение вопроса о банкротстве авиакомпании "Трансаэро" и введении в отношении нее процедуры конкурсного производства. Наши эксперты, между тем, скептически настроены относительно планов по возрождению авиакомпании. По мнению нашего авиаэксперта, «решение возродить «Трансаэро» выглядит запоздалым, и его нужно согласовывать с кредиторами. Что касается авиарынка, то он находится в стадии стабильности. 80% рынка делает группа «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр», рынок перераспределился и чувствует себя без «Трансаэро» полноценно. Конечно, в плане возрождения «Трансаэро» есть рациональные вещи, например, с точки зрения парка, да и деньги на старт можно найти, но повторюсь – последнее слово остается за кредиторами». Другой авиаэксперт говорит о том, что «рынку нужна «Трансаэро», альтернативы которой так и не нашлось, но я сомневаюсь в том, что компания сможет вернуться на рынок, не думаю, что кредиторы увидят в этом смысл. Не стоит забывать, что возобновление полетов – серьезный процесс, требующий миллионных затрат, а у «Трансаэро» и без того имеется долг в размере 250 млрд. Необходимо будет получать свидетельство эксплуатанта, набирать штат сотрудников, парк самолетов, иметь депозиты». «Трансаэро» никогда не получит свидетельство эксплуатанта ни на прежнее юрлицо, ни на новое. Это просто выброс информации, не более того. Даже малый след обанкротившейся компании будет играть против нее. К тому же нет никакой необходимости восстанавливать деятельность этого перевозчика. Сейчас на рынке и так наблюдается профицит провозных емкостей, практически все компании убыточны. Перевозчик может сколько угодно заявлять о желании вернуться на рынок, но эти желания так и останутся на уровне мечты», - заключил наш авиаэксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Трансаэро, Авиакомпании, Банкротства авиакомпаний, Банки-кредиторы, Александр Бурдин Назад к списку новостей

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