Новости Эстония снова «идет в гору» Туроператоры прокомментировали оптимистичную туристическую статистику эстонских властей и рассказали о нынешнем спросе на популярном балтийском направлении

В Эстонии подвели туристические итоги 2016 года: количество российских туристов выросло на 8%, а из двух миллионов иностранных визитеров, посетивших страну, каждым десятым оказался россиянин, - сообщает АТОР. При этом примечательно, что количество наших соотечественников, путешествующих в Эстонию, растет уже на протяжении двух лет. По данным Департамента статистики Эстонии, российские туристы предпочитают останавливаться в гостиницах Таллина или в Восточной Эстонии. Если в 2015 году россияне ночевали в эстонских отелях 394 тысячи раз, то в 2016-м количество ночевок выросло уже до 413 тысяч. Как отмечают туроператоры, чаще всего туры в Эстонию бронируют на каникулярные или праздничные даты и «длинные» выходные. «В межсезонье повышенного интереса к Прибалтике, и в частности к Эстонии, традиционно не наблюдается. Однако уже сейчас наши туристы начинают бронировать городские отели на апрель и май», - рассказали в пресс-службе туроператора ICS Travel Group. По данным представителей компании, обычно основная часть заявок на туры поступает за 2-3 недели до даты поездки, и чаще всего туристы выбирают только наземное обслуживание. В «НТК Интурист» сообщили, что продажи туров в Эстонию не останавливались даже в самые трудные кризисные времена. «В этом году можно уже говорить, что ситуация выровнялась. Это, конечно, ещё не 2012 год, но, тем не менее, продажи на эстонском направлении на длинные февральские праздники нас очень порадовали», - отметил Алексей Красавин, руководитель направления «НТК Интурист». По его словам, с глубиной продаж «тоже наблюдаются приятные сюрпризы»: резервации есть уже на лето и даже на осень. Традиционно неплохо идут продажи на майские выходные. "Положительная динамика турпотока в Эстонию, скорее всего, обеспечивается за счет приграничного туризма и стабилизировавшегося курса евро. У нас Эстония в портфеле ровно год. Среди трех балтийских стран она по количеству бронирований на втором месте, уступая Латвии. Мы видим, что направление востребовано круглогодично, пиковые даты приходятся на длинные выходные и праздники, а также Новый год и Рождество. Спросом пользуются прежде всего короткие сити-туры и круизные программы в Стокгольм и Хельсинки. Что касается прогнозов, то отмечу, что Эстония - достаточно универсальный туристический продукт с разными возможностями. Например, здесь есть хорошие спа-курорты, которые также могут быть интересны туристам У нее есть потенциал к росту и своя целевая аудитория, плюс возможность привлечь дополнительную . Это направление для тех, кто не любит жару и солнце, но при этом активно интересуется экотуризмом, культурными событиями, гастрономией", - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour. «Я не могу согласиться с этими показателями, поскольку организованных туристов в Эстонию едет сейчас мало, поток есть, но он слабоват, особенно если сравнивать показатели прошлых лет. Мы надеемся, что объемы подрастут, но пока ситуация не радужная», - отметила между тем Марина Шаншиева, менеджер по направлению Эстония компании «Жарков-тур». Ирина Медведева, руководитель направления Эстония компании «Ванд», также говорит о невысоких объемах продаж на направлении: «Они идут ровно, без каких-либо всплесков активности, и, конечно, мы не видим такого спроса, какой был 5 лет назад. Прибалтика становится больше направлением для самостоятельных туристов. Если говорить о глубине бронирования, то она есть только на спа-отели». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», напротив, фиксирует рост продаж туров в Эстонию на 15% и связывает это с изменением курса евро: «Эстония всегда была интересна для российских туристов, и этот интерес сохранился, просто туристы откладывали поездку из-за высокого курса евро. Сейчас ситуация выравнивается и объемы подрастают. Рост демонстрируют все европейские страны, и Прибалтика является неотъемлемой частью этого процесса. Если рубль сохранит свои позиции, по итогам года мы вновь зафиксируем рост». «Эстония начинает восстанавливать потерянные объемы. Мы фиксируем рост и прогнозируем дальнейшее увеличение продаж, конечно, если рубль будет стабилен. У нас востребованы автобусные туры в Эстонию, есть туристы, которые обращаются к нам отдельно за экскурсиями, поскольку доехать до Прибалтики не составляет труда и многие используют свой транспорт», - заключила Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур». /TOURBUS.RU

Теги: Эстония, Таллин, Пярну, Балтика, страны Балтии, Туристическая статистика, спа-курорты Назад к списку новостей

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