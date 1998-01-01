Новости Туры на 8 Марта – есть ли всплеск интереса? Туроператоры рассказали нашему порталу о том, какие программы пользуются спросом в связи с первым весенним праздником, отмечаемым на следующей неделе

В середине следующей недели мы будем отмечать Международный женский день - первый праздник наступившей пока что лишь по календарю весны. В отличие от недавнего Дня защитника Отечества, к нему не "добавлено" в этом году еще несколько выходных, так что мнения опрошенных нами экспертов о востребованности туров, приуроченных к этой дате, разделились. «Такого всплеска бронирований, как на февральские праздники, мы не наблюдаем, что объясняется тем, что у россиян в этом году только один выходной день, приуроченный к празднованию 8 Марта, да и то в середине недели. Продажи идут в штатном режиме. На второй неделе марта, которая включает праздничную дату, очень популярны экскурсионные туры в Чехию, Венгрию и Австрию по причине недолгого перелета и невысокой стоимости туров, краткосрочные экскурсионные туры в Париж длительностью 4-5 дней, программы в Disneyland Paris и туры на горнолыжные курорты Франции», - рассказала нам Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI group. По словам эксперта, «в Великобритании на эти даты пользуются спросом индивидуальные туры с разнообразными предпочтениями и групповые экскурсионные туры в Лондон. В виду отсутствия авиасообщения между Россией и Египтом, среди пляжных направлений большой популярностью у туристов BSI group пользуются альтернативные пляжные направления – Таиланд, ОАЭ, Китай и Индонезия. Для отдыха внутри страны во вторую неделю марта пользуются спросом экскурсионные туры в С.-Петербург, Калининград и туры по Золотому кольцу. Средний чек по странам Европы на мартовские даты составил 50 тыс. рублей на человека за тур длительностью 5 ночей. Средний чек по странам Азии составляет в марте 60 тыс. рублей на человека за тур длительностью 6-7 ночей, за тур в ОАЭ - 45 тыс. рублей на человека. Средний чек по России и странам СНГ - 25-35 тыс. рублей». Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме, рассказал, что в его компании «выставили туры на 8 Марта, скорее, по привычке, но никакого ажиотажного спроса на них нет. И дело не в том, что на 8 Марта у нас лишь один выходной, а в том, что недавно закончились «длинные выходные», туристы выезжали на отдых, приуроченный к Дню защитника Отечества, а позволить себе две поездки подряд сейчас может далеко не каждый». «Не могу сказать, что есть всплеск продаж на 8 Марта, однако, по данным Центра бронирования нашей сети, в этот раз на эту дату забронировано на 25% больше туров, чем в прошлом году. Лидеры, как и год назад, – Таиланд и Россия. На третье место после упрощения визового режима вышли Эмираты. Далее по степени популярности – Вьетнам, Доминиканская Республика, Индия, Италия, Турция, Китай и Чехия», - отметила, в свою очередь, Ольга Иванова, PR-директор управляющей компании объединенной сети «Горячие туры» и «ТБГ». В пресс-службе ANEX Tour отметили, что значительного всплеска на праздничную дату не наблюдается, «но тем не менее для некоторых туристов этот праздник является не только выходным, но и началом небольшого отпуска. Захватив праздничный день, туристы тем самым продляют себе отпускные дни».



«Спрос на праздничные туры на масленичную неделю и 8 Марта практически не изменился. Чуть вырос интерес к турам в Санкт-Петербург и Москву и по ближайшему Подмосковью. А вот спрос на Белоруссию и Краснодарский край остался на уровне прошлого года», - сообщила нам Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». В свою очередь, Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, рассказала нам, что выбор индивидуальных путешественников заметно отличается от «общетуристического»: «Государственные праздники — прекрасная возможность увеличить каникулы, взяв дополнительные дни отпуска. 8 Марта совпадает с окончанием зимы в России, и это отличное время, чтобы побаловать себя путешествием и отметить Международный женский день вдали от холодной российской весны. Согласно нашему исследованию, Лос-Анджелес и Сеул оказались самыми популярными направлениями на следующую неделю — спрос на перелеты туда увеличился почти втрое, на 183% и 118% соответственно по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Теплая погода в обоих городах привлекает россиян, мечтающих сбежать от прохладной российской весны. Особый интерес для российских путешественников представляет Фестиваль цветения вишни в столице Южной Кореи. В наш топ-10 попали и другие дальние и экзотические направления: Пхукет (+57%), Бали (56%) и Мале (50%). В рейтинге оказались и два европейских города — количество желающих провести вторую неделю весны в Милане и Мюнхене выросло на 54% и 39% соответственно по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Разнообразие магазинов в Милане и культурного досуга в столице Баварии делают их очень привлекательными для путешественников из России». /TOURBUS.RU

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