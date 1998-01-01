Новости Чаще всего неприятности подстерегают наших туристов в собственной стране и в Таиланде Наши эксперты обсуждают опубликованный РСТ анализ происшествий, случившихся с нашими туристами в минувшем году

Чаще всего происшествия с российскими туристами в 2016 году происходили в России и Таиланде, который в отсутствие Турции и Египта стал самым популярным зарубежным направлением пляжного отдыха россиян, сообщила сегодня "Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. «По количеству происшествий с российскими туристами в 2016 году лидирует Россия. А из зарубежных стран на первом месте Таиланд. Таковы данные информационной базы РСТ, в которую мы собираем по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам. Всего по всем странам в 2016 году зафиксировано 79 происшествий с российскими туристами – на 3 меньше, чем годом раньше", — рассказала она. По данным РСТ, в России произошло 26 происшествий (24 в 2015 году), в которых пострадали 169 человек. В Таиланде – 23 (в 2015 – 11), пострадавших – 32. В Доминикане произошло 8 случаев заражения вирусом Зика, пострадавших – 9. По количеству погибших туристов также лидирует Россия (31 человек). На втором месте Таиланд (13), на третьем – Индия с тремя смертями. "Разумеется, по этим цифрам не стоит делать вывод об опасности отдыха в нашей или в какой-либо из названных стран. По отношению к общему количеству туристов число трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно. Как показывает статистика, чаще всего российские туристы страдают не из-за терактов и криминальных происшествий, а в результате несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, от которых не застрахован (в переносном смысле) никто и нигде", — подчеркнула Ирина Тюрина. По ее данным, за прошедший год несчастных случаев с российскими туристами по всем странам также было больше, чем других происшествий – 30, по этой причине погибло 29 и пострадало 35 россиян. Лидирует в этой категории Россия – 11 случаев. На дорогах произошло 20 аварий с участием российских туристов, погибло 17, пострадало 130 человек. Больше всего ДТП было в России и Таиланде – по 8. Криминальных историй с нашими туристами было 6, 10 человек пострадали. Лидирует по этому показателю Таиланд – 4 случая, на втором месте Индия – 2 случая. «Отсутствующий Египет нашим туристам заменили в первую очередь ОАЭ и Таиланд. Но в ОАЭ строгие законы и надзорные органы, и, самое главное - купить в этой стране алкоголь проблематично. А большинство происшествий, как правило, случаются именно по вине алкоголя, который в избытке продается в Таиланде. Но поверьте, как только «вернется» Египет, о Таиланде, как о стране, где происходит большое количество происшествий, все забудут, - прокомментировал нам эту статистику Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». Поддерживает коллегу и Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел»: «Происшествия в основном происходят с теми, кто перебарщивает с алкоголем. Повредил ногу, руку, голову в драке, попал в аварию на байке по причине алкогольного опьянения и т.д. Каждый человек сам выбирает себе формат отдыха, мы не можем запрещать туристам отдыхать так, как они считают нужным». В то же время Людмила Мельник, менеджер направления Таиланд компании «Ванд», видит причину возросшего количества происшествий с российскими туристами в Таиланде в низком качестве обслуживания: «Таиландом сейчас занимаются «массовые» туроператоры, что сказывается и на качестве услуг и уровне проведения экскурсий». /TOURBUS.RU

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