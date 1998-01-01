Новости Тунис продолжит поддерживать российских туроператоров и предложит новые виды туризма Вчера в Москве прошла встреча министра туризма и ремёсел Туниса Сальмы Эллуми Рекик с российскими журналистами

Вчера в столичном Центре международной торговли состоялась пресс-конференция министра туризма и ремёсел Туниса г-жи Сальмы Эллуми Рекик, посвящённая перспективам нового туристического сезона. В пресс-конференции также приняли участие посол Туниса в РФ г-н Шихи Мохаммед Али и глава тунисского Национального офиса по туризму в России и странах СНГ г-н Межид Кахлауи. «В минувшем году Тунис принял 5,7 миллионов иностранных туристов, - сообщила, открывая пресс-конференцию, г-жа министр. - Самую большую часть турпотока составили туристы из соседнего Алжира. До последнего времени наибольшее количество туристов из европейских стран, приезжавших в Тунис, приходилось на Францию, сейчас ее место заняла Россия — в прошлом году мы приняли 622 тыс. гостей из вашей страны — это 137% по сравнению, например, с 2014 годом. В то время как из Франции в прошлом году приехало лишь чуть более 400 тыс. туристов. Мы надеемся, что и в 2017 году эта тенденция сохранится. Мы интенсифицировали подготовку русскоговорящих гидов, а многие туристические порталы Туниса теперь имеют русскоязычные версии». Весьма существенной станет и поддержка российских туроператоров со стороны Министерства туризма и ремесел Туниса, которая продолжится и в этом году — об этом рассказал г-н Кахлауи. Программа софинансирования предусматривает выплату порядка 4 тыс. евро за каждый чартерный рейс из России в Тунис. Г-жа Рекик отметила также, что прирост турпотока в Тунис идёт не только за счёт европейских туристов и гостей из соседних стран - в прошлом году Тунис был признан самым перспективным в мире туристическим направлением для Китая. Участники пресс-конференции отмечали, что в Тунисе есть немало «изюминок», которые привлекают именно гостей из России, особенно зимой — речь идёт прежде всего о прекрасно развитой талассотерапии и имеющихся во многих отелях бассейнах с морской (это особенно важно) водой, которых практически не найти на российских черноморских курортах. Важно и то, что в Тунисе существует более либеральное, чем в других мусульманских странах, отношение к употреблению вина, которое является важной частью местной оригинальной кулинарии. У руководства тунисской туристической отрасли, продолжала г-жа Рекик, есть отчётливое понимание того, что сокращение турпотока из европейских стран произошло из-за двух терактов, произошедших в Тунисе весной и летом 2015 года в музее Бардо и на курорте Сус, в которых погибло более пятидесяти туристов — из-за этого и российский турпоток в 2015 году сократился на 83%. "С тех пор правительство Туниса неоднократно принимало меры усиления безопасности в аэропортах, отелях и других местах пребывания туристов. Было подписано соглашение по обеспечению безопасности, в том числе созданию специальных служб и привлечению армии для этих целей. В этой области поддерживаются и укрепляются связи между службами безопасности и разведки Туниса и других стран-партнеров, в первую очередь стран Европы", - сказала она. - Вместе с тем наша страна успешно воспользовалась и тем, что для туристов из России были в минувшем году закрыты такие популярные у них направления, как Турция и Египет. При этом не надо забывать, что Тунис - это не только красивые пляжи — их в стране имеется более 1200 км - и пейзажи, но в первую очередь потрясающее культурно-историческое наследие». История Туниса насчитывает несколько тысяч лет, в стране сохранились сотни культурно-исторических памятников — только первоклассных историко-археологических комплексов насчитывается несколько десятков. Восемь памятников Туниса входят в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древние части городов Туниса и Суса, амфитеатр III в. в Эль-Джеме, руины основанного в 814 г. до н. э. Карфагена, пунический город Керкуан, руины римского города Дугга, Национальный парк Ишкель и первый священный город Магриба Кейруан.



Вместе с тем, отметила г-жа Рекик, историко-культурное наследие — это ещё не весь Тунис. Туризм в Тунисе развивается уже более полувека, но только сейчас, сказала она, в стране начинают развивать, например, лечебный туризм — в первую очередь, ориентированный на лечение офтальмологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время принимаются меры для упрощения бюрократических процедур для тех, кто приезжает в Тунис для оздоровления и лечения. Кроме того, Тунис весьма заинтересован в развитии не только организованного, но и самостоятельного туризма, в первую очередь молодёжного — для этого разрабатывается несколько специализированных маршрутов, связанных в первую очередь с экологическим и сельскохозяйственным туризмом, - заключила г-жа министр. /TOURBUS.RU





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