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01 марта
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Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для граждан Украины/ Авиакомпания Royal Flight пообещала сегодня решить проблему с задержанными рейсами в Таиланд/ Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Финляндии
Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для граждан Украины
Представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной, сообщается на официальном сайте Европарламента.
"Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой лицами, ведущими переговоры от парламента и Совета во вторник", — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что "после того, как изменения вступят в силу, и при условии наличия у украинцев биометрических паспортов они смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок".В пресс-службе Европарламента отметили, что теперь данное решение должен подтвердить профильный комитет Европарламента, после чего — европарламентарии на пленарной сессии, а затем — Совет Евросоюза.
Напомним, что 2 февраля депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену визового режима с Грузией. При этом в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз может приостановить безвизовый режим.
Авиакомпания Royal Flight пообещала сегодня решить проблему с задержанными рейсами
Рейсы авиакомпании Royal Flight из Москвы, Кемерово и Томска в Таиланд были задержаны по техническим причинам, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" представитель компании Максим Курашвили.
"По техническим причинам произошли задержки рейсов в Москве, Томске и Кемерово. Но мы уже начинаем входить в штатное расписание, это не затянется на длительный период. Борт из Шереметьево уже отвез порядка 270 пассажиров на Пхукет и летит обратно с пассажирами, которых забрал в Таиланде, завтра компания выполнит обязательства перед пассажирами в Томске и Кемерово, чьи рейсы были отложены на 1 марта", — сказал г-н Курашвили.
Он уточнил, что в Москве рейс был задержан с 27 февраля более чем на сутки из-за технической неисправности самолета Boeing 767."С 6 утра первые группы туристов из Шереметьево были направлены в гостиницы, довольно большая группа пассажиров сначала предпочла не покидать стерильную зону, но сотрудникам компании удалось убедить их поехать в отель. В гостиницах предоставлялось питание", — рассказал представитель Royal Flight.
По его словам, в Кемерово и Томске были задержаны рейсы из-за неисправности обслуживающего их лайнера Boeing 757, который пришлось заменить на другое судно. Пассажиров о задержке рейса предупредили до приезда в аэропорты.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Финляндии
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о подъеме заболеваемости острой кишечной инфекцией в Финляндии, сообщила пресс-служба ведомства."Согласно информации официальных органов здравоохранения в Финляндии, с января 2017 года по настоящее время наблюдается эпидемический подъем заболеваемости норовирусной инфекцией.
Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 570 человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
"У пострадавших лиц наблюдаются тошнота, рвота, диарея. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — заявили в ведомстве.
/TOURBUS.RU
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